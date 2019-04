Diego Giustozzi: "Tengo una fe ciega en este equipo"

Tiempo de lectura: 1



ElPozo Murcia FS cierra este sábado la liga regular visitando a O'Parrullo en El Ferrol en un partido en el que no hay nada en juego para ninguno de los contendientes. El conjunto murciano buscará cerrar esta primera fase del campeonato con un triunfo antes de comenzar a preparar lo que serán las eliminatorias por el título. El técnico, Diego Giustozzi, ha aprovechado para dar descanso a jugadores importantes como Álex, Miguelín, Xuxa, Fernando y Fer Drassler. El entrenador argentino hablaba en la previa sobre cómo afrontan el choque en tierras gallegas "vamos a seguir en la línea del último partido, dando confianza a los jugadores jóvenes y minutos a hombres como Pito o Matteus que, por diversas circunstancias, han participado menos en las últimas semanas. Aprovecharemos para introducir algunas variantes tácticas tanto de forma colectiva como individual. Buscamos que sean últiles estos minutos para llegar bien a los play off".

Giustozzi también ha resaltado que "estas semanas nos han dado un poco de margen para manejar algunas cuestiones físicas, recuperar a gente de lesiones. Para nosotros habría sido duro llegar a final de liga regular jugándonos cosas importantes. En este sentido hemos tenido algo de suerte".

A la conclusión del partido ElPozo conocerá su camino en la pelea por el título y en este punto el argentino ha indicado que "estoy tranquilo en cuanto a nuestos prosibles rivales. Esto y más enfocado en cómo lleguemos nosotros. Si estamos bien somos capaces de todo y me tengo una fe ciega en este equipo. Esto no significa que no miremos la clasificación y estemos pendientes de cual va a ser nuestro camino en la pelea por el título".