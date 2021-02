Diego Giustozzi: "Hay que destacar la obediencia, intensida, compromiso e inteligencia"

ElPozo Murcia Costa Cálida ha logrado su clasificación para la Copa de España, torneo que se celebrará el próximo mes de marzo en el WiZink Center de Madrid y para el que ya estaba clasificado el Jimbee Cartagena, y su entrenador, Diego Giustozzi, destaca "la obediencia, la intensidad, el compromiso y la inteligencia" de su equipo.

El triunfo por 3-0 logrado este martes frente al Córdoba Patrimonio en el Palacio de los Deportes ha hecho que el conjunto grana haya escalado dos posiciones en la tabla para ser ahora séptimo con 26 puntos en 15 partidos disputados. Los de Giustozzi aún tienen cinco partidos pendientes y el murciano es el conjunto con más choques aplazados. En ese sentido se le acerca el Jaén Paraíso Interior, con tres.

Los goles de Rafa Santos, Antonio Fernando Aguilera "Fernan" y Matteus Reinaldi decidieron en este choque de la decimosexta jornada de la Liga en la Primera División de fútbol sala, aplazado en su día por el coronavirus, y que suponía el retorno de ElPozo a la competición 29 días después de su anterior choque, que fue el ganado por 3-4 en la pista del Movistar Inter el 19 de enero.

Tras ese compromiso un brote de covid en el equipo murciano le hizo parar y en la vuelta a la Liga ha prorrogado su racha abierta que ya es de seis encuentros seguidos sin perder, con cuatro victorias y dos empates desde que cayó por 0-3 ante el Barça el 29 de noviembre.

A partir de esa derrota los granas han vencido por 3-4 en Peñíscola y contra el Inter y por 3-0 al Córdoba y empatado a dos frente al Palma Futsal en Murcia y a uno en la cancha del Jimbee Cartagena y a esos resultados hay que añadir el triunfo por 3-0 frente al Fútbol Emotion Zaragoza en los octavos de final de la Copa del Rey.

ElPozo, que el sábado a las doce y otra vez en el Palacio recibirá al Industrias Santa Coloma en partido de la vigésimo primera jornada del campeonato liguero, tiene que adquirir ritmo y así lo ha admitido su técnico.

"Estoy contento por el resultado en un partido en el que empezamos flojos, aunque estaba tranquilo en el banquillo porque me esperaba esa falta de ritmo y no estar sueltos tras estar mucho tiempo parados. Me quedo con la obediencia, la intensidad, el compromiso y la inteligencia con la que jugamos, de la manera que más nos convenía, pese a lo cual tenemos que mejorar e iremos haciéndolo", ha señalado.

El argentino ha destacado el hecho de dejar la puerta a cero y ha apuntado que el comportamiento de los suyos en ese aspecto fue "bestial".

Además, ha aludido al hecho de no utilizar a Miguel Sayago "Miguelín", el único jugador de pista que estando disponible se quedó sin jugar ante el Córdoba.

"Ya decidimos que íbamos a jugar con cantidad de jugadores por más que tengamos a 14 en la plantilla y veo a algunos compañeros mejor que a él, aunque tenemos partido cada 48 o 72 horas y le tocará salir también a Miguel", ha declarado con respecto al capitán.