Diego Giustozzi: "Este club merece respeto"

El argentino Diego Giustozzi, entrenador de ElPozo Murcia, reclamó este viernes que un equipo como el suyo "merece respeto" cuando analizó las decisiones arbitrales de la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Copa de España y remarcó que la "expulsión de Dyego era más que evidente".

El jugador del Barça no recibió la segunda tarjeta amarilla en un agarrón sobre Cholo Salas, revisado por la tecnología, ni fue sancionada la falta con las consiguientes protestas de ElPozo. "En un partido tan igualado, con gente enfrente tan buena, hay detalles que te tienen que jugar a favor. Creo que la expulsión de Dyego era más que evidente, no había ni que entrar al VAR", expresó.

"Y una expulsión de un jugador tan bueno y un posible penalti, una falta o lo que fuese decide el partido. Claramente es un gravísimo error. Aparte no sólo eso, sino la falta de tutelar a un club que se merece respeto. Todos nos inflamos el pecho de que la Liga española... Totalmente de acuerdo, pero seguramente mucho de eso es por un club como ElPozo. No puede ser que televisen la expulsión de Juanjo y no la nuestra (la segunda amarilla que reclaman de Dyego). Hay que respetar a clubes como el nuestro que tiene que estar orgulloso todo el mundo. Este deporte es grande gracias a clubes como ElPozo", enfatizó en la rueda de prensa.

Giustozzi, asimismo, consideró que "al equipo no hay nada que reprocharle". "Dan ganas de seguir viendo y trabajando, porque el equipo hizo un gran partido. En este tipo de partidos, los detalles y las decisiones tanto de los jugadores como de los árbitros influyen mucho. Una decisión del arbitro influyó mucho en el resultado. Hicimos todo para ganar. Y cuando haces todo para ganar es seguir este camino", explicó.