Carlos Alcaraz: "Ha sido un gran torneo, hay que aprender de la derrota"

Carlos Alcaraz se despidió de su primera experiencia en el cuadro final de un Grand Slam, tras caer en la segunda ronda del Abierto de Australia frente al sueco Mikael Ymer por 2-6, 6-4, 6-4, 7-6(5) en tres horas y ocho minutos.

“Ha sido un gran torneo. Es mi primer cuadro final en un Grand Slam y he conseguido mi primera victoria”, valoró el joven español de 17 años, después de despedirse de su aventura en Melbourne Park. El pasado martes, se había convertido en el primer jugador de su generación (2003) en ganar un partido de un torneo de esta categoría.

Pero no es el único mérito que ha firmado en esta gira. Una semana antes en el Great Ocean Road Open, torneo de categoría ATP 250, tumbó al No. 14 y principal favorito David Goffin. “En esta gira también he ganado a un Top 15 del mundo. Ha sido muy positivo. He jugado a un gran nivel. ¿Un poco decepcionado con la derrota de hoy? Sí, porque a nadie le gusta perder”.

No obstante, Alcaraz habla con la tranquilidad de un jugador mucho más experimentado. “Hay que buscar las cosas positivas, intentar aprender de esta derrota y levantarse más fuerte de cara a los siguientes torneos”, explicó el discípulo del ex No. 1 del mundo Juan Carlos Ferrero.

Entre esos aspectos positivos, el español destaca los siguientes: “Saco muchas cosas positivas, como el gran rendimiento que he tenido en esta gira, el gran nivel que ha dado, he mejorado mucho la actitud, aunque hoy no ha sido una gran virtud”.

Pero si hay algo que se lleva Alcaraz de Australia es una experiencia que le servirá para sus próximas grandes citas. “Estos torneos me han ayudado a coger experiencia, que ahora mismo me hace mucha falta de cara a jugar con este tipo de rivales. Ellos ya han vivido esta situación muchas veces y para mí era la primera”, indicó.

Eso sí, no se conforma con los resultados ni con ningún halago y por eso insiste: “También hay que mirar las cosas negativas para intentar no volverlas a hacer en los siguientes torneos y aprender de ellas”.