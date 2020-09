Alejandro Gómez: “A nosotros nos encanta tener público”

l máximo encargado de la dirección deportiva ha hablado sobre las desventajas de la pandemia, ya que ante cualquier duda sobre el estado de un jugador se tiene que parar la actividad de todo el grupo y esperar los resultados de los test.

Otro tema de interés ha sido la duda del público en los pabellones, donde ha querido destacar el interés del club por la vuelta de la afición al Palacio donde el Consejo Superior de Deportes se tiene que pronunciar.

Un Consejo Superior de Deportes que de momento no ha propuesto un protocolo para el deporte no profesional, algo que al director deportivo le mantiene preocupado por los jóvenes canteranos como Corraliza o Antetokounmpo que no podrían coger ritmo al no disputarse la liga EBA.

Para finalizar, Alejandro Gómez ha explicado la situación física de Rafa Luz y Radovic, los cuales no han jugado para no provocar una mayor lesión en las pequeñas molestias que están arrastrando en esta pretemporada.