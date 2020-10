Alejandro Gómez: "Dependemos del CSD para que nuestro público pueda entrar al Palacio"

Transcurridas cinco jornadas del comienzo de la temporada de la liga ENDESA hemos analizado con el director general de UCAM Murcia CB, Alejandro Gómez, la situación de un equipo que tiene un balance de tres victorias y dos derrotas y el próximo domingo visitará a Casademont Zaragoza en tierras aragonesas. Para Gómez "estamos haciendo un buen baloncesto, excepto los cinco últimos minutos del partido ante Iberostar Tenerife en el palacio y el día de Andorra en un encuentro en el que no competimos. A pesar del resultado, ante Tenerife hicimos el mejor baloncesto. En Vitoria supimos reponernos al batacazo de la jornada anterior y el sábado pasado frente a Coosur Betis sacamos adelante un partido muy duro ante un rival que venía crecido después de superar a Valencia Básket la semana anterior".

UCAM CB afronta ahora tres partidos importantes visitando a Casademont Zaragoza y San Pablo para acabar el ciclo el 27 de octubre en el Palacio frente al FC Barcelona. En este punto Alejandro Gómez señala que "debemos ir partido a partido y no pensar más allá de la visita a Zaragoza, un equipo que no está bien pero que cuenta con una gran plantilla".

En cuanto a la presencia de público en las gradas del palacio de deportes, una vez conocido que la Comunidad Autónoma autoriza la entrada de afición a partir del próximo fin de semana, indica Gómez que "nosotros dependemos de la liga ACB y del Consejo Superior de Deportes y, por ahora, no autorizan la entrada de afición. Nosotros tenemos preparados todos los protocolos. Es muy importante que nuestra afición pueda estar con nosotros, estoy convencido que el partido ante Tenerife no lo hubiéramos perdido. Esta situación está haciendo que sea una temporada muy dura ya que no contamos con las taquillas y además tenemos que asumir el coste que supone la realización de PCRs todas las jornadas. Otro dato es que la mayoría de nuestros patrocinadores no pueden estar en nuestros partidos como locales".

En las últimas jornadas se ha conocido que Primafrío, uno de los patrocinadores importantes de la entidad, se ha convertido también en patrocinador de Guipuzkoa Básket y en este punto destaca que "Juan Conesa nos comunicó esa posibilidad y desde el club lo vimos bien. Hay que agradecer que las empresas apuesten por el deporte".