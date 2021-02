Adrián Hernánez: "El equipo saca lo mejor en los momentos difíciles"

Adrián Hernández atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Estadio Enrique Roca de Murcia, en la previa del choque que enfrentará el próximo domingo 14 de febrero a las 17:00 horas al equipo grana frente al Linares Deportivo en el Estadio de Linarejos.

En primer lugar, acerca de cómo ha vivido la semana, el técnico grana explicó que << ya hemos pasado más veces por esta situación. Estamos centrados en Linarejos y en sacar la mejor versión de los futbolistas. Lo demás es incontrolable >>.

Preguntado sobre que está haciendo el equipo para aislarse de lo externo: << Lo intentamos normalizar y, sobre todo, hablar mucho de fútbol que es lo que nos gusta. Quedan cinco fechas y estamos en disposición de luchar por el objetivo. No nos vamos a dar por vencidos, tenemos que verlo con actitud positiva y autocrítica. >>.

Sobre si había recibido algún mensaje por parte de la directiva y Julio Algar: << Hablaron conmigo y me dijeron que estuviese tranquilo, me ratificaron. El consejo y Julio me lo trasladó desde el lunes a mediodía. Vamos a ver si conseguimos sumar de tres y todo quedaría en un mal sueño >>.