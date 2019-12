Adrián Hernández: "El partido ante el Badajoz va a ser muy chulo"

Adrián Hernández, técnico del Real Murcia, ha analizado el partido que este domingo disputa el Real Murcia ante el CD Badajoz en el Nuevo Vivero. Tras la victoria del pasado martes en Copa del Rey contra el Rácing de Santander, en la última previa del año, ha repasado cómo está cuadro grana además de hacer el resumen de lo que ha sido este año para él. También ha dejado entrever que el club, pendiente del concurso de acreedores, no va a acudir al mercado invernal.

El técnico grana reveló e estado de la plantilla: "Estamos bien pero llegamos con muchas bajas por sanción o lesión. Estamos bien anímicamente, nos hemos sobrepuesto bien a los golpes de Villarrubia o Yeclano. Esta vez es un partido diferente contra un equipo top de la categoría".

El entrenador murcianista analizó al rival de este domingo: "El Badajoz es un equipo con una capacidad ofensiva muy grande y con desequilibrio. Muchos de sus centrocampistas saben lo que es jugar aquí y es un equipo supercompleto". "Sabemos que tienen jugadores diferenciales en el centro del campo, bandas y arriba por lo que hay que buscar las ocasiones y aprovecharlas". "Tanto el Badajoz como el Murcia van a querer ganar. Va a ser un partido chulo. Espero que sea un partido bonito para el espectador".

El extécnico del Churra especuló sobre el trabajo que encargará a sus pupilos para el parón navideño: "Será un trabajo individualizado. Hay jugadores con una gran carga de minutos. Que salgan a pasear al monte, con su familia…Sin embargo, para otros puede ser un buen momento para hacer una semana de carga y estar a tope en lo físico".

"En partidos de extrema necesidad o motivación salimos más concentrados y hace que no cometamos ciertos errores. En partidos que nos hemos creído superiores los hemos perdido. Tenemos que ir con total humildad desde el lunes para ganar el domingo", matizó.

Con respecto al mercado de invierno Adrián Hernández aclaró: "No hemos tenido ninguna charla. A día de hoy no es motivo de debate. No creo que podamos ir al mercado. Creo que con lo que hay y los del “B” podremos tirar del carro".

Finalmente hizo un balance personal de su año: "el año natural yo creo que bien. A nivel personal, un sueño. Creo que fui honesto y el tiempo me trajo aquí. Mentiría si no dijera que he tenido un periodo de adaptación muy largo con mucha presión y de carga emocional. Ya estoy adaptado y me siento como pez en el agua para el siguiente año".