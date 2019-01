Rudez: "Estoy convencido que vamos a dar la vuelta a la situación en la liga"

Tiempo de lectura: 2



Con el primer puesto del grupo A de la Basketball Champions League en el bolsillo, el UCAM Murcia CB comienza la segunda vuelta de la Liga Endesa con la intención ganar a Morabanc Andorra y salir de los puestos de descenso. “No es una situación cómoda, no es donde queríamos estar pero estamos seguros de que tenemos mejor equipo de lo que dice la clasificación. Ese es nuestro pensamiento y estamos convencidos de que vamos a salir de esta mala posición en la Liga Endesa”.

Tras su vuelta a Europa, donde estuvo un breve periodo de tiempo en Valencia Basket y Mónaco, Rudez ha vuelta a recobrar en UCAM Murcia buenas sensaciones baloncestísticas. “He tenido días buenos y malos ¿no? Me costó un poco amoldarme al equipo en el inicio, pero el club, Alejandro, Javi y mis compañeros, me han dado la estabilidad y la confianza que necesitaba. Ahora me siento otra vez un jugador peligroso que puede hacer mucho daño en el campo. Eso es lo más importante que he podido extraer de este balance de lo que llevamos de temporada”, afirma el Ala-pívot croata.

Visita el Palacio de los Deportes el Morabanc Andorra. Un equipo que se encuentra en un gran momento tras lograr dos victorias consecutivas de la Liga Endesa y dominar el grupo D de la segunda ronda de la Eurocup venciendo en todos sus partidos. “Creo que no tiene que darnos mucho miedo. Estuvimos cerca de ganarles en la primera jornada de Liga y ahora están jugando un gran baloncesto. Pero nosotros tenemos que tener una motivación extra, ya que es un partido que afrontamos como una final. Quedan dos días y medio para preparar el encuentro, y vamos a darlo todo”.

El jugador del UCAM Murcia también ha hecho referencia al importante papel que va a tener la afición para afrontar el partido. “Para nosotros cada aficionado que venga al Palacio vale muchísimo. Este es un equipo muy trabajador y muy honesto… de verdad que estamos peleando y en este momento complicado, necesitamos mucho a la afición y pido el ánimo de todos ellos”.