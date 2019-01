Pedro Munitis: "El partido ante el Talavera es muy peligroso"

Tiempo de lectura: 2



Pedro Munitis, técnico de UCAM Murcia CF, ha comparecido este viernes para analizar el último partido de la primera vuelta y primero de 2019, que enfrentará a su equipo y al Talavera en el Municipal El Prado. “Cualquier rival de este grupo te va a plantear un partido muy complicado y además fuera de casa. Últimamente el Talavera va cambiando su sistema de juego. En sus últimos partidos no han podido cosechar buenos resultados, aunque a principio de temporada consiguieron dar un gran nivel. La experiencia me dice que los parones pueden hacer que cambien las dinámicas, así que seguro que será un partido peligroso”, ha afirmado el cántabro.

No obstante, a Munitis no le preocupa que su equipo pueda llegar relajado o desconectado tras las vacaciones: “Todo el mundo ha venido enchufado. Acabamos el año con mucho desgaste por las adversidades que nos han tocado vivir con las lesiones. Ahora al cuerpo técnico nos van a meter en un lío a la hora de tomar decisiones, ya que seríamos injustos con cualquier jugador que dejemos fuera. La verdad es que el equipo ha regresado con muchas ganas y con muy buena actitud de cara al próximo partido de Liga. El parón no ha venido genial tanto para poder descansar como para recuperar jugadores”, ha destacado.

Además, el cántabro no ha querido valorar la cercanía del mercado de invierno: “Lo más importante, para mí, es poder contar con jugadores que han estado mucho tiempo fuera por sus respectivas lesiones. Recuperar a Amaya, Luis Fernández e incluso a Galas, nos puede dar un plus de competitividad”. Tampoco quiere pensar Munitis en la cuesta de enero, en la que tendrá tres choques fuera de casa: “Nosotros solo nos centramos en el partido de este fin de semana. Ahora mismo tenemos que mejorar fuera de casa y volver a encontrarnos con la victoria fuera de La Condomina”.