Pedro Munitis: "Esta semana hemos ido de menos a más tras la derrota ante el Recre"

Pedro Munitis ha pasado por la sala de prensa de El Mayayo para analizar la previa de la jornada, en la que su equipo habrá de enfrentarse al Jumilla. El cántabro señaló que "hemos ido de menos a más esta semana. Sufrimos un resultado abultado que hemos analizado de forma objetiva, sin dramas, para reforzar lo que hemos hecho mal y mejorar".

Munitis valoró la importancia de la adaptación a cada circunstancia que ofrece esta competición: "Tenemos en cuenta que cada semana, el equipo y el campo son una historia diferente. Hay que adaptarse a todo. No sé cómo está el césped del Uva Monastrell. Es lo que hay, tenemos que adaptarnos a como esté. Competiremos igual que el Jumilla".

Por suerte, el cántabro parece que podrá contar con Onwu. A quien seguro recupera es a Gurdiel tras la sanción: "Tengo a todo el mundo al 100% salvo Titi por la roja que vio contra el Cartagena".

Preguntado por la aparición de los nuevos fichajes, destacó que "tanto Jean Jules como Grego Sierra juegan en una posición con mucho contenido táctico. Estamos trabajando con ellos para que lo cojan lo antes posible. Tenemos una plantilla corta y necesitamos la aportación de todos".

Al míster no le preocupa la tabla: "Nunca hemos puesto el foco en la clasificación así que no nos preocupa ahora mismo salir de playoff. No tengo por qué pensar que vamos a salir tampoco. El equipo quiere ganar cuanto antes".