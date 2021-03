Martínez Vidal remarcó que llevan meses soportando una difícil situación en la coalición con los populares

La Coordinadora Autonómica de Ciudadanos en Murcia, Ana Martínez Vidal, y el vicealcalde de Cs en el Ayuntamiento de Murcia, Mario Gómez, han anunciado en rueda de prensa en la sede del partido que llevarán sendas mociones de censura junto con el PSOE a la Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento de Murcia, por diversos escándalos, entre los que destacaron lo que denominaron como "vacunagate" o vacunación de altos cargos saltándose el protocolo.

En concreto, han sido el exconsejero de Salud, Manuel Villegas, y la cúpula de la Consejería, que dimitieron tras conocerse la irregularidad, así como el concejal de Salud de Murcia, Felipe Coello, que ayer tarde anunció su renuncia al cargo, si bien en este último caso Martínez Vidal aclaró que lo hizo presionado por VOX, con quien los populares habrían llegado a un acuerdo.

"Ha sido una noche muy larga" la de negociaciones entre los socialistas y la formación naranja, explicó Martínez Vidal, quién remarcó que llevan meses soportando una difícil situación en la coalición con los populares, de cuyos detalles han ido informado durante todo este tiempo a la dirección nacional del partido, si bien la decisión de presentar la moción se ha debido a hechos recientes como una querella presentada por el PP regional contra el edil de Murcia Mario Gómez por infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos.

"Solo hemos encontrado trabas, escusas y obstáculos, y así es imposible gobernar, no podemos seguir siendo cómplices de este descontrol en la vacunación, de escándalos diarios, de una pésima imagen de nuestra región que trasciende al nivel nacional, y la confianza que Ciudadanos ha ido ganando centímetro a centímetro, con el PP en la Región se ha ido perdiendo metro a metro", afirmó Martínez Vidal.

Recordó que su partido ha sido el único que ha iniciado una comisión de investigación dentro de su propio gobierno, en alusión a la recientemente abierta en la Asamblea Regional para esclarecer lo ocurrido en lo que denominó "Vacunagate", al tiempo que lamentó que Cs lleve semanas esperando sin éxito la lista de cargos públicos relevantes que se han vacunado, "algo que como socios de gobierno consideramos totalmente inadmisible y no podíamos seguir permitiendo".

"Los murcianos no se merecen mas vacunagate, ni mas escándalos mediáticos diarios, ni esta inestabilidad en plena crisis sanitaria, y que el PP regional esté obstaculizando la gestión de este gobierno, y por todo ello hemos hablado con la primera fuerza política en la Región de las últimas elecciones, el PSOE, y ambos partidos estamos convencidos que un cambio es necesario e imprescindible, que traerá estabilidad y prosperidad", agregó.

Transmitió también un mensaje de "tranquilidad y esperanza" a los murcianos porque Cs "ha demostrado y va a seguir demostrando que la transparencia en las instituciones es posible y así lo vamos a demostrar durante los próximos años".

Por su parte, Gómez ha manifestado que su partido ha hecho en el ayuntamiento "todo lo posible e imposible" por una política de transparencia y lucha contra la corrupción, pero "en cambio hemos recibido muchos engaños" y sufrido el bloqueo de todas sus propuestas e iniciativas, así como de los protocolos de coordinación entre áreas, servicios y concejalías.

Criticó que el PP haya "escondido contratos irregulares" del consistorio a su socio de gobierno, y que hayan bloqueado su trabajo, así como ataques a su persona "con una política de linchamiento que jamás ha sufrido ningún cargo público".

Del caso de vacunación del edil popular Coello, Gómez advirtió que el alcalde, José Ballesta, médico de profesión, "sabía perfectamente que no se podía vacunar" pero le dio el visto bueno a vacunarse y sabía que no estaba siendo diligente al no supervisar el protocolo de vacunación y permitir vacunarse a gente que no le correspondía.

Preguntados por la posibilidad de que Ciudadanos haya negociado un pacto similar en otra autonomía o ciudad, respondieron que no ha sido así y que tampoco era cierto que había en la Región otros consistorios en los que se hubiera pactado mociones de censura. "No es intención reeditar a otras autonomías" el pacto, subrayó Martínez Vidal.

De la razón por la cual han pactado con el PP recientemente una reforma del estatuto del presidente conociendo la situación de la coalición, Martínez Vidal respondió que creían necesaria la limitación de 8 años no solo para el presidente sino para los consejeros, y que esa medida la llevarán también a la coalición con el PSOE.

Preguntada por la posibilidad de unas elecciones anticipadas en Madrid -al momento de hacerla no se había anunciado todavía-, Martínez Vidal respondió que "sería del todo incomprensible" porque se está gobernando correctamente allí y su política de compatibilidad de la actividad económica con las medidas sanitarias la considera que está bien.

En cuanto a la necesidad del apoyo de Podemos en Murcia para sacar adelante la moción de censura en este ayuntamiento, Mario Gómez aseguró que esa formación les apoyará porque sus ediles han venido manifestando su predisposición a ello "sin pedir nada a cambio", y añadió que "son gente seria que les gusta trabajar por y para la ciudad".