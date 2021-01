Martínez Vidal: "En Cs no contemplamos otro escenario que no sea la dimisión de Villegas o su destitución"

La portavoz del Gobierno regional y coordinadora autonómica de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, ha asegurado este miércoles que en la formación naranja no se contempla otro escenario que no sea la dimisión del consejero de Salud, Manuel Villegas, o su destitución del cargo por parte del presidente del Gobierno regional en relación a la vacunación de éste y de otros funcionarios de la Consejería de Salud frente a la Covid-19.

Martínez Vidal ha informado en rueda de prensa de que ha solicitado una reunión urgente para esta tarde con el presidente regional, donde le trasladará que consideran "injustificables e intolerables estos hechos". En ese sentido, ha resaltado que su partido "no nos planteamos otro escenario que no sea la dimisión o el cese del consejero". Ha añadido que no están cuestionando su valía como profesional, sino que una actitud "reprobable".

Además, ha dicho que se enteraron de los hechos por los medios de comunicación, algo que les ha provocado un "malestar grande; muestra deslealtad y falta de transparencia del PP".

Aparte de eso ha dicho que han conocido por parte del Ministerio de Sanidad que esas vacunaciones masivas "no estaban autorizadas". Es por eso por lo que también han exigido que se les facilite el listado de todos los altos cargos de la Consejería de Salud que "supuestamente han sido vacunados", ha dicho, calificando la acción de "corrupción política".

La portavoz del Gobierno ha explicado que se ha puesto en contacto con el presidente de la Comunidad que le ha dicho que "era muy pronto y que quería conocer antes las explicaciones del consejero. Es una cuestión para tratar detenidamente", ha insistido. Además, ha detallado que las competencias del área de Salud corresponden al PP por lo que de realizarse una reforma del Gobierno, será el PP el que deba elegir al nuevo consejero.

Sobre si la mujer del consejero se ha vacunado, Martínez Vidal ha recordado que ella también es un alto cargo de la Consejería de Salud por lo que en el caso de que ella también se haya vacunado su conducta es "igual de reprobable que la de altos cargos que también se hayan vacunado saltándose ese protocolo que ha establecido el Ministerio".

Por otro lado, sobre las manifestaciones del Colegio de Médicos apoyando la decisión de Villegas, Martínez Vidal ha dicho que no comparten su opinión porque aunque el consejero "es médico de formación, ahora no ejerce como tal, ejerce de responsable político".