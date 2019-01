Marita Arcas: "La boda de Alma y Dody, cumplimos un deseo por una buena causa"

Tiempo de lectura: 1



Marita Arcas, una de las fundadoras y actual coordinadora de servicios de Apandis, explica en COPE Murcia que todo formó parte del programa 'Cumple tu deseo' de la asociación. Nuestra protagonista no entiende que se haya scado todo esto de contexto ya que "lo hicimos como deseo de una usuaria de la asociación, que quería que ambos perros cambiasen sus collares. Fue algo bonito y no hay nada más, no pretendimos ofender a nadie y la concejala y los policías lo hicieron en su tiempo libre".

"Una niña de la asociación conocía a ambos animales de varias actividades que hacen con ellos y pidió que fueran casados de forma simbólica y sin otra intención que cumplir su deseo", explican desde el Ayuntamiento.