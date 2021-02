María Teresa Martín, portavoz de la Asociación de Usuarios de la Sanidad

Los grandes dependientes que no son usuarios de una plaza en residencias o centros de día aún deberán esperar varios días para recibir la vacuna contra el coronavirus. La Consejería de Salud ha anunciado que en los próximos días se empezará a administrar la primera dosis del fármaco a un millar de discapacitados.

Eso sí, tendrán que desplazarse a su centro de salud porque las condiciones de la vacuna impiden, de momento, trasladarla a los domicilios. La asociación de usuarios de la sanidad no entiende por qué se ha eliminado de las vacunaciones a los cuidadores de los grandes dependientes, ya que en muchas ocasiones son personas de riesgo. Lo decía en COPE Murcia su portavoz, María Teresa Martín.



Otra de las preocupaciones de los usuarios de la sanidad murciana es la situación de los mayores de 80 años que viven en sus casas. Ahora están casi sin salir de casa por miedo al covid. María Teresa Martín asegura que al miedo hay que unir ahora la falta de confianza, generada por la polémica de las vacunaciones.



La asociación de usuarios de la sanidad también ha querido poner de manifiesto que no todo es coronavirus. Y de hecho, se hacen eco de la advertencia de la sociedad nacional de oncología médica, que indica que uno de cada cinco pacientes con cáncer no está siendo diagnosticado. Algo preocupante para la portavoz de la asociación de usuarios de la sanidad en la región, maría teresa martín.