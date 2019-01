Tiempo de lectura: 1



UCAM Murcia CB ha presentado este viernes a sus dos nuevas incorporaciones. El primero en comparecer ha sido el serbio Luka Mitrovic, quien ha destacado que llega con ganas de ayudar al equipo y an las dos competiciones en las que está inmerso. Reconoce estar totalmente recuperado de la lesión que le ha tenido lejos de las pistas durante casi un año.

Mitrovic, que viene para jugar tanto al 4 como al 5, ha explicado que llega “muy bien físicamente tras la lesión. Me siento preparado para jugar, y tengo mucha hambre por competir. Estoy excitado”, ha comentado el serbio, que ha asegurado que puede ayudar al equipo“ocupando varias posiciones en la cancha, y puedo dar energía tanto en la defensa como en el ataque. Quiero extender lo que quiere el entrenador en la pista. Espero que mi adaptación sea lo más rápida posible”.

Del mismo modo, el ex del Estrella Roja ha señalado que conoce la Liga Endesa, y que es “la mejor liga de Europa, con muchos equipos con calidad. He jugado contra ellos, y cuando me llamó el UCAM Murcia CB, la decisión fue muy fácil. Quería venir aquí”. Y es que Mitrovic tiene “muchas ganas de jugar dos competiciones, porque jugar competición europea siempre es una ilusión más. Quiero llegar a la Final Four”, ha incidido Mitrovic.