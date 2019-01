Juárez: "Entendería mi destitución si no ganamos a Andorra"

Tiempo de lectura: 2



El UCAM Murcia afronta el partido más importante de la temporada justo cuando empieza la segunda vuelta. La necesidad de salir de los puestos de descenso convierte este encuentro en una final para el conjunto universitario. “Es un partido fundamental para nosotros por la clasificación y por la racha de resultados que llevamos en la Liga Endesa”, reconoce el técnico Javi Juárez.

El pasado martes, el conjunto murciano lograba la primera posición de la Basketball Champions League cuando restan dos jornadas para acabar la liga regular. Una situación propicia para que el equipo pueda poner todas sus energías en la Liga Endesa. “Dentro del vestuario ha sido una alegría muy grande. Hubiese sido una alegría mayor si hubiese estado acompañada de una mejor racha en Liga Endesa. Juárez añade que “vamos a revertir la situación sí o sí. En los últimos partidos se ha visto que el equipo ha salido mejor a la cancha. Pero llevamos seis derrotas seguidas en la competición doméstica y tenemos que invertir los resultados ¡ya!”.

El técnico del conjunto universitario ha sido contundente al indicar que "entendería una posible destitución si no ganamos el partido de este sábado. Hay una gente que ha confiado en mi y espero poder responder con victorias. Ocurra lo que ocurra sólo puede agradecer la confianza que han puesto en mi aunque sólo pienso en superar a Andorra y seguir trabajando en este club".

Enfrente se encontrarán a un Morabanc Andorra que ha logrado vencer en tres de sus últimos cuatro encuentros en la Liga Endesa y que van primeros de grupo de la segunda ronda de la Eurocup de forma invicta. “Llega en un buen momento, tiene un equipo muy compensado en todas sus líneas… creo que tenemos que sacarles de su ritmo, no pueden jugar transiciones rápidas y hay que estar muy bien en el rebote para poder tener nuestras opciones”.

De cara al encuentro del sábado, Javi Juárez entiende perfectamente que la afición esté molesta con la situación, pero desearía por los jugadores un ambiente como el del día 20 de diciembre frente al Joventut. “Llevamos seis partidos seguidos perdidos. La responsabilidad de cómo vamos en la tabla no es de la afición. Entiendo que estén molestos y como se expresen en la grada, es algo en lo que yo creo que no tengo que entrar. Me gustaría, por los jugadores, que se viviese un ambiente tan bueno como el de hace 27 días ante el Joventut. A los jugadores les ayudó mucho, aunque finalmente no lográsemos la victoria”.