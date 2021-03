Dr. Juan Antonio Luján, jefe de Cirugía General y del aparato Digestivo de Quirónsalud Murcia

El cáncer de colon es uno de los tumores más frecuentes en los países occidentales y constituye un problema mundial de salud pública. Se trata del segundo tipo de tumor, tanto en varones como en mujeres, tras el cáncer de pulmón y el de mama, respectivamente. Cuando se consideran ambos sexos conjuntamente, ocupa el primer lugar en incidencia y representa la segunda causa de muerte por cáncer. En España, se estima que se diagnostican 26.000 nuevos casos cada año.

El doctor juan Luján, jefe de Cirugía General y del aparato digestivo de Quironsalud Murcia informa que “los síntomas del cáncer de colon dependen de donde se localice, suelen ser cambios en el habito intestinal, sangrado en las heces cuando incluso produciendo anemia al paciente y cansancio”

El doctor Luján afirma que” las principales pruebas diagnósticas que se vienen haciendo a nivel general de la población, tenga o no síntomas, es lo que se denomina la sangre oculta en heces, un test sencillo que se hace a partir de los 50 años y consiste en un bastoncito en la en las heces del paciente y esto se analiza y se ve si se está perdiendo sangre”. En palabras del doctor “no siempre que perdamos sangre va a significar que tengamos un cáncer, pero a partir de una cantidad, cuando el test de la sangre oculta en heces es positivo, entonces realizamos una colonoscopia para explorar todo el colon”.

Respecto a la posibilidad de metástasis en el cáncer de colon, el doctor afirma que “si lo diagnosticamos de forma precoz con la sangre oculta en heces, estos tumores no dan metástasis, pero si el tumor es silente, el paciente no da síntomas, no acude al médico, pues puede dar metástasis, fundamentalmente en el hígado”.

Afirma el doctor que la cirugía de este tipo de cáncer ha cambiado bastante, “antes se hacía la cirugía convencional y ahora ya se hace por laparoscopia” y que “si se consigue quitar todo el tumor el pronóstico suele ser bastante bueno, que depende de la estadificación, pero habitualmente, entre el 60 y 70% de los pacientes están curados después de la intervención”.

Por último, el doctor Luján, recomienda para la prevención del cáncer de colon “llevar una alimentación sana y equilibrada, muchas verduras para evitar el estreñimiento y practicar ejercicio para, como en otras muchas enfermedades, disminuir su incidencia”.