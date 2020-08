José Ballesta: “La Covid no discrimina y la ley no puede discriminar ni dividir a los españoles”

“Una reunión histórica, en la que la coherencia y el diálogo ha primado por encima de intereses ideológicos y territoriales”. Así ha calificado el alcalde de Murcia, José Ballesta, el encuentro telemático celebrado hoy en el que una decena de grandes ciudades españolas de distinto signo político han unido sus voces para exigir “a la FEMP y al Ministerio de Hacienda la rectificación de forma inmediata de los términos de su acuerdo, así como la iniciación de nuevas negociaciones que permitan establecer unos criterios de reparto de los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad”.

En un comunicado conjunto, los alcaldes han manifestado su rechazo “al acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda que vulnera la autonomía financiera de las entidades locales, supone la incautación de los superávits municipales y propone excluir a los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, han acordado solicitar una reunión inmediata al Ministerio de Hacienda para replantear las ayudas estatales a los municipios.

“La Covid no discrimina, y la ley no puede discriminar, máximo cuando es una ley extraordinaria y urgente que lo que pretende es la reactivación de la actividad económica y social en este momento”, señaló el regidor murciano, quien añadió que “el Real Decreto aprobado divide a los españoles. El Gobierno de la nación, a través de los PGE, aporta 5.000 millones de euros para hacer frente a esta crisis y esa cantidad no es que se vaya a repartir con criterios en los que podamos o no estar de acuerdo, es que va a haber una parte de la población que va a recibir cero, nada. Esto es una situación insostenible, que vulnera los principios de igualdad y solidaridad propios de las sociedades avanzadas”.

“Si esos 5.000 millones de euros, que proceden de los impuestos de todos los españoles, se repartieran con criterios equitativos en función de la población, a la ciudad de Murcia le corresponderían 47 millones de euros. Eso nos resolvería los presupuestos de 2020 y 2021 y nos dota de capacidad económica para hacer frente a la crisis sanitaria”, destacó José Ballesta.

Interés general y bien común

“La política es la adición de voluntades para conseguir fines colectivos. Esa es la política con mayúsculas, la propia de las sociedades avanzadas, que persigue la defensa del bien común y el interés general”, recalcó Ballesta, quien subrayó que “hoy los alcaldes de distinto signo político nos hemos dado un paseo por el barrio de la coherencia y hemos puesto en práctica el verdadero diálogo, que es el que se produce entre los distintos a ti, puesto que lo contrario es escuchar el eco de tu propia voz”.

“Este grupo de alcaldes ha dejado de lado su identidad ideológica y su origen territorial en favor de la defensa del interés general y el bien común”, recalcó el alcalde de Murcia.

Comunicado conjunto

En el comunicado conjunto que han suscrito los alcaldes, se recoge que solicitarán “una reunión inmediata al Ministerio de Hacienda para replantear las ayudas estatales a los municipios, tras la aprobación del “Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales”.

Asimismo solicitan “reducir las limitaciones financieras impuestas a los ayuntamientos eliminando la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos, para el año 2021, avanzar en un nuevo sistema de financiación de las entidades locales que mejore el actual y definir el acceso a la financiación europea de los ayuntamientos respecto a los fondos asignados a España por importe de 140.000 millones de euros”.

Como se ha señalado, exigen “a la FEMP y al Ministerio de Hacienda la rectificación de forma inmediata de los términos de su acuerdo, así como la iniciación de nuevas negociaciones que permitan establecer unos criterios de reparto de los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad, tal y como ya se ha hecho con el conjunto de las comunidades autónomas a través del fondo de 16.000 millones de euros habilitado por el Gobierno de España”.

También han solicitado “el apoyo del conjunto de los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados y en el Senado, a los que pedimos que rechacen el acuerdo adoptado entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda y que defiendan el derecho de todos los ciudadanos a ser ayudados en igualdad por el Estado, independientemente del municipio en el que habiten”.

Los participantes

En la conferencia telemática, que tendrá continuidad en septiembre, han participado los alcaldes de Bilbao (Juan Mari Aburto Rique –PNV-), Cádiz (José María González Santos –Podemos-), Granada (Luis Salvador García –Ciudadanos-), Lleida (Miquel Pueyo Paris –Esquerra Republicana-), Murcia (José Ballesta –PP-), Madrid (José Luis Martínez Almedia –PP-), Pontevedra (Miguel Anxo Fernández –Bloque Nacionalista Galego-), Reus (Carles Pellicer –Junts-), Santa Cruz de Tenerife (José Manuel Bermúdez Esparza –Coalición Canaria-) y Zaragoza (Jorge Azcón Navarro -PP-). Asimismo, se adhiere a. acuerdo suscrito el alcalde del Ayuntamiento de Valencia.