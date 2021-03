José Antonio Serrano se propone "transformar" el municipio y que la Alcaldía sea "transparente"

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Murcia, José Antonio Serrano, ha reconocido que "hoy puede ser un día histórico para el municipio de Murcia porque, después de 26 años de gobierno del PP, puede ser que cambie la gobernabilidad de este ayuntamiento, y así lo hemos pretendido tres grupos políticos".

"El único compromiso que yo me he puesto como candidato a la Alcaldía, es que si consigo ser alcalde, este municipio tiene que ser transparente y de cristal para que los ciudadanos puedan mirar lo que estamos haciendo dentro y también, por supuesto, contar con toda su participación", según Serrano.

Y es que ha reconocido que él no tiene "todas las soluciones", pero se ha mostrado convencido de que "hablando con el grupo de personas que van a constituir el gobierno de este municipio podremos adoptar las medidas más eficaces que hayan en este momento. Esta es la gran verdad: transformar y mejorar la vida de este municipio", según Serrano.

Ha dicho afrontar este día con "alegría" porque han conseguido hacer algo que "hay que hacer actualmente en democracia". Y es que, añade, "las mayorías absolutas no se llevan" y "hay un consenso de tres partidos, de 15 concejales y concejalas para sacar esto adelante, porque entendemos que hay una serie de cuestiones en las que los tres grupos estamos de acuerdo".

A su juicio, están haciendo lo que "pide la gente: que hablemos, que consensuemos y que busquemos soluciones y, sobre todo, en este momento de esta grave pandemia".

Ha asegurado que en ningún momento ha tenido por el sentido del voto de esos 15 concejales, aunque ha admitido que "han salido muchos rumores" porque lo que ha pasado en la Asamblea regional ha dado pie a ello.

"He hablado con todos los concejales y concejalas que pueden emitir su voto y ellos me han asegurado siempre que se mantenían siempre porque había razones de peso para firmar esta moción, como así lo hicieron", ha señalado. De todas formas, ha reconocido que él no tiene una "varita mágica" ni sabe lo que va a pasar en el futuro.

Serrano ha afirmado que el nuevo gobierno nace "cohesionado" y con unas bases que les van a permitir avanzar y no tener rencillas". El único objetivo, añade, va a ser "mirar por el municipio". Ha señalado que Podemos no va a estar inicialmente en el gobierno, aunque tampoco lo han pedido. "No creo que vaya a haber problemas", ha afirmado.

"Tenemos que hacer el trabajo de cuatro años en dos años y, cuando nos planteábamos unos programas políticos para las elecciones teníamos unos objetivos que se han visto truncados por un hecho muy importante: la pandemia, que ha supuesto un retroceso", ha manifestado. Con todo, ha señalado que esta pandemia "se podía haber trabajado de otra forma", que es lo que el nuevo gobierno pretende.

Ha asegurado que va a estar estos dos años "dejándose la piel" por poder hacer en los dos años que quedan de legislatura "lo que no se ha hecho en los dos años anteriores".

Hasta ahora, ha recordado que compaginaba su actividad política con su actividad profesional en el servicio de Urgencias del Hospital Morales Meseguer. "Está claro que la entidad del cargo de alcalde supone una dedicación exclusiva y, evidentemente, tendré que dejar mi actividad como médico, aunque me duela mucho", ha corroborado.