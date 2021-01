José Ángel Alfonso, portavoz del Grupo Popular en Molina de Segura

El Grupo Municipal Popular de Molina de Segura ofrece sus concejales al secretario general de los socialistas de la Región de Murcia, Diego Conesa, para sustituir a la alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, porque “no puede seguir ni un minuto más aferrada al cargo al frente del ayuntamiento y presentamos nuestro apoyo al PSOE para quitarla y abrimos la puerta para el relevo en la alcaldía”.

Así lo ha ofrecido el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, acompañado de sus concejales, quien ha afirmado que el municipio “no puede seguir en manos de esta señora que ha manchado el nombre de Molina de Segura”, por lo que ha remarcado que “el relevo es urgente y necesario por eso ponemos nuestros votos a disposición de Diego Conesa para que cuanto antes votemos a otro alcalde del partido socialista, porque ante todo se va a respetar la legitimidad democrática del PSOE”.

Alfonso ha dicho que “el PSOE fue el legítimo ganador de las elecciones y debe ser un socialista quien sea el próximo alcalde, pero no puede seguir siendo Clavero, está de baja de su partido y no sabemos a qué grupo político representa”. “Ya no hay excusas, si de verdad Diego Conesa cree en la ejemplaridad, tiene en bandeja la oportunidad de hacerlo porque cuenta con los votos del PP para poder destituir a Clavero si ella no accede a dimitir”, ha subrayado Alfonso.

“Diego Conesa tiene que dar una respuesta y demostrar si de verdad quiere ser ejemplar porque hasta ahora lo que ha hecho es un paripé”, porque “ahora ya no es verdad que haya hecho todo lo que tenía que hacer y se tiene que retratar”, ha matizado el líder ‘popular’.

Alfonso ha matizado que el PP de Molina de Segura ha respetado los tiempos para que la alcaldesa se justificara, pero “nos ha decepcionado” porque “ha tenido la oportunidad para dignificar la política y seguir el ejemplo del PP, pero no lo ha hecho”

De hecho, tal y como ha remarcado, “son muchos los ciudadanos que están ofendidos por los argumentos que la señora Clavero ha ofrecido para justificar lo injustificable porque ella misma exigió ejemplaridad a otros grupos políticos”. “Clavero ha mentido, ha utilizado el enchufe para ponerse la vacuna cuando no le tocaba y debe dimitir sin más dilación”, ha aseverado Alfonso.

Con todo, ha remarcado que “el comportamiento de Esther Clavero está haciendo mucho daño al municipio, la credibilidad de la alcaldesa es irrecuperable y los molinenses exigen su salida del ayuntamiento”.