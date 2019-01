Tiempo de lectura: 1



La marcha del argentino Marcos Delia de UCAM Murcia CB sorprendió a todos, el primero su entrenador, Javier Juárez, que había puesto esta temporada toda su confianza en el pívot. A la conclusión del partido ante el Nizhny Novgorod Juárez mostró su malestar con la decisión de Delia indicando que "me duele su marcha. Es un jugador en el que he confiado plenamente y además era cocapitán del equipo, con Sadiel Rojas, no puede abandonar en una situación como la que estamos a sus compañeros. Espero que esto le sirva para aprender, le deseo lo mejor en su nuevo equipo, dónde hay un capitán como Ventura que sabe lo que en esa institución han sufrido durante tiempo. Creo que ha estado mal asesorado por su entorno. Se va a un club histórico pero en la actualidad no juega Champions ni tan siquiera Eurocup".