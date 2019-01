Javier Juárez: "Dimitir sería muy cobarde por mi parte"

Tiempo de lectura: 1



La etapa de Javier >Juárez al frente del banquillo de UCAM Murcia CB parece haber llegado a su fin tras la derrota ante Andorra. El técnico del conjunto universitario no encuentra la forma de revertir la situación en la liga de un equipo que el pasado verano parecía estar formado para jugar la Copa del Rey y entrar en los play off. En el arranque de la segunda vuelta liguera los murcianos están en puestos de descenso. A la conclusión del partido ante Andorra se le ha preguntado a Juárez si pensaba tirar la toalla y dimitir a lo que ha respondido que "jamás me he rendido y ahora tampoco lo voy a hacer. Sería indigno por mi parte marcharme y fallar a la confianza que Alejandro Gómez y el presidente pusieron en mi. Dimitir sería muy cobarde por mi parte aunque entendería cualquier decisión que el club pueda tomar en las próximas horas".