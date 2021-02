Francisco Tornel asegura que el club vuelve a causa de disolución

El Real Murcia, centenario club de fútbol cuyo primer equipo milita en Segunda División B, vuelve a causa de disolución, como estaba en 2018, según ha reconocido su presidente, Francisco Tornel, como consecuencia de la sentencia de la Audiencia Provincial que le da la razón al empresario mexicano Mauricio García de la Vega, quien es reconocido como máximo accionista al quedar anulada la ampliación de capital que le dejó fuera. La sentencia será recurrida por el actual consejo ante el Tribunal Supremo.

"Es un día complicado para el Real Murcia y para el murcianismo pues el club queda en situación de indefensión. No obstante, nos comprometemos a mantener la viabilidad del club hasta el final de temporada, aunque los préstamos convertibles quedan inútiles porque nadie los va a transformar en acciones y esa fuente de ingresos desaparece", ha indicado este miércoles Tornel en una rueda de prensa que ha ofrecido en el estadio Enrique Roca y en la que han estado presentes los miembros del actual consejo de administración.

Esta comparecencia ha tenido lugar un día después de que se conociera que la Audiencia Provincial declarase nula la ampliación de capital que se realizó en el club hace algo más de dos años y que acabó con Tornel como máximo accionista de la sociedad.

Dicho órgano judicial aceptó el recurso que presentó García de la Vega contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Murcia que le quitaba la razón en la vista que tuvo lugar el 7 de noviembre de 2019. La jueza María Dolores de las Heras fue quien dio por buena la ampliación de capital planteada un año antes y que tuvo en Tornel, con una aportación próxima a los 200.000 euros, como protagonista principal hasta el punto de que se hizo con las riendas de la institución.

García de la Vega sostuvo y sigue haciéndolo que es el legítimo dueño del Murcia porque esa ampliación se llevó a cabo de forma irregular porque no se inscribieron sus créditos en el libro de socios, lo que le haría ser todavía el máximo accionista de la entidad grana, en la que llegó a tener el 84% de los créditos, unos 150.000 euros, paquete mayoritario que le había comprado al anterior dueño, Raúl Moro Martín.

García de la Vega presentó un recurso a la Audiencia Provincial, que atendió su demanda y consideró nulos los acuerdos adoptados que dieron lugar a la citada ampliación de capital en la junta de accionistas celebrada el 4 de septiembre de 2018 y en la que se le negó el acceso.

Conocido el fallo judicial, Tornel ha reconocido que la situación en la que queda la institución es complicada al perder 1,3 millones de euros de capital.

"Es una sentencia que no esperábamos, pero hay que asumirla y el club vuelve a causa de disolución, como en 2018. En junio este consejo de administración dimitirá y a partir de ahí se verá el futuro del club, para lo cual se convocará una junta de accionistas", ha comentado al tiempo que ha recordado que "los accionistas pasan a ser acreedores del club, pero sus derechos los defenderemos hasta las últimas consecuencias" y ha hecho "un llamamiento a todos, incluidas las administraciones, porque nos hemos quedado sin ingresos con esta fatídica sentencia y vamos a defender el interés de todos los que invirtieron en el Murcia en la ampliación de capital".

Por su parte, Antonio Rubio, abogado del club, ha apuntado que "nos ha tocado lidiar con la demanda y volvemos al año 2018 cuando en el club estaban los señores García de la Vega, Víctor Gálvez y Moro Martín".

"Se vuelve a descapitalizar el club al declararse nulas las aportaciones realizadas por los accionistas, una decisión con la que no estamos de acuerdo y por ello preparemos un recurso de casación ante el Tribunal, para lo cual hay 20 días de plazo", ha manifestado y ha añadido que este proceso se podría resolver en un par de años.

Rubio también ha dejado claro que "no es cierto que no hayamos querido hablar con García de la Vega pues nos dirigimos a él varias veces para comunicarle que no queríamos litigar y él tendrá que ponerse en contacto con nosotros, igual que desde este consejo lo intentamos ayer mismo y estamos esperando respuesta y saber qué quiere hacer con el Real Murcia".