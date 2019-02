Fernando: "Esperamos a un Barcelona similar al de Copa del Rey"

Tiempo de lectura: 2



Fernando Aguilera, jugador de ElPozo Murcia FS, ha comparecido hoy para analizar la situación del conjunto murciano tras la el empate del pasado fin de semana ante Aspil Navarra y el partido del próximo fin de semana ante el Barcelona en el Palacio de los Deportes. El jugador granadino ha comenzado refiriéndose al empate en tierras navarras indicand que "el partido no nos salió como esperábamo, ellos salieron mucho más concentrados que nosotros y al final sumamos un punto cuando se había puesto la cosa muy complicada. Siendo realistas sabemos que fue un fallo grave y ahora tenemos que seguir sumando de tres en tres, lo cierto es que cuando tu no estás bien y el rival sí lo mejor es no perder y sumar algún punto".

El conjunto charcutero recibe al líder y el internacional del conjunto de Giustozzi ha dicho que "lo del domingo ya se ha quedado atrás, ahora tenemos que aprender de nuestros errores. Sabemos que el sábado contra el Barça se va a ver otro tipo de partido, totalmente diferente. Confiamos mucho en el equipo, sabemos que tenemos muchas cosas muy buenas y toca sacarlas el sábado". El Pozo ya no depende de si mismo para ser campeón de la liga regular "sabemos que lo del otro día repercute en la clasificación pero ahora tenemos que centrarnos en ir ganando partidos sin pensar en la clasificación, no es bueno ir pensando que hay partidos que los sumas antes de jugarlos y luego nos llevamos el batacazo. Este sábado esperamos un partido muy similar al que tuvimos en Copa del Rey, más aún teniendo en cuenta que el Barcelona sabe que para nosotros es un encuentro muy importante para seguir peleando por el liderato".

ElPozo afronta la semana con las dudas de Andresito y Xuxa, el último no pudo terminar el partido en Navarra mientras que el jugador cordobés se lesionó en el último entrenamiento antes de jugar frente a Inter Movistar y no ha podido volver a jugar.