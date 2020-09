Felipe Coello hace un llamamiento e la responsabilidad de los ciudadanos

Felipe Coello, concejal de Deporte y Salud del Ayuntamiento de Murcia, ha comparecido este martes en los micrófonos de COPE Murcia para analizar la situación sanitaria y deportiva de la capital de la región ante la evolución de la pandemia con los contagios en aumento en Murcia.

Coello ha realizado un llamamiento a la responsablidad de los murcianos para frenar la ola de contagios que se está produciendo en las últimas semanas "nos preocupa mucho la situación que estamos viviendo en una semana en la que no conseguimos bajar de los cien contagios diarios. Me gustaría pedir a los murcianos que sean responsables, que eviten las concentraciones respeten las normas y protocolos sanitarios. Hay situaciones poco agradables como cuando se reúnen para hacer pachangas deportivas grupos e incluso en algunos puntos del municipio en el que son muchas las personas que se reúnen para practicar la petanca. Tenems que evitar imágenes como las de San Javier en las que la policía tuvo que intervenir ante la reunión de gran cantidad de personas para jugar al voleibol".

Coello ha pedido la colaboración de la ciudadanía "no podemos tener un policía para cada persona pero si me gustaría lanzar el mensaje a aquellos que vean situaciones ilegales que no duden en denunciar. De esta forma, con la colaboración de todos, vamos a conseguir poner freno a esta situación".

El concejal de Salud también ha informado que está previsto que, a pesar de las informaciones aparecidas en la jornada del lunes, primeros de octubre se pongan en marcha las escuelas deportivas "desde la Concejaía de Deportes no nos hemos planteado cancelar las escuelas deportivas. La fecha de comienzo de las mismas va a depender de la situación sanitaria y para ello trabajamos mano a mano con la Dirección General de Deportes y la Consejería de Salud".