Eduardo Martínez Oliva, concejal de Seguridad Ciudadana

La Policía Local ha impuesto este fin de semana, desde el viernes 8 hasta el sábado 10 de enero, un total de 687 denuncias por incumplir la normas dictadas por las autoridades sanitarias para minimizar la expansión del coronavirus.

La mayoría de ellas han sido por no usar mascarilla, por no cumplir la limitación de movilidad nocturna y por no respetar la restricción territorial, con 296, 169 y 66 respectivamente.

Desde que entrara en vigor la nueva normativa, la Policía Local ha impuesto 1.523 sanciones por exceder el número de 6 personas no convivientes por grupo y 1.323 por incumplir la restricción territorial.

Asimismo, se ha vigilado el cumplimiento del toque de queda con la apertura de un total de 3.008 expedientes.

Por fumar sin mantener la distancia de seguridad se han impuesto 684 sanciones.

En total 22.951 personas han sido sancionadas por no usar o usar incorrectamente la mascarilla desde que entró en vigor la normativa el pasado 18 de julio.

En cuanto a exceder el aforo en vehículos, se han abierto 1.612 expedientes.

Por último, se han impuesto sanciones a 603 sanciones a locales, por diversos motivos, en su mayoría por no haber suspendido la actividad de local de copas y por incumplir el horario de cierre.