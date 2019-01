Tiempo de lectura: 1



El segundo en atender a los medios de comunicación en el doble acto de presentación ha sido el montenegrino Dino Radoncic quien ha recalcado que “tanto Luka como yo tenemos muchas ganas de estar con el equipo, competir, y ganar el domingo”. El alero cedido por el Real Madrid ha dicho que está “muy concentrado con el UCAM Murcia CB y quiero llegar lo más lejos en Liga Endesa y Basketball Champions League”.

Randoncic pudo coincidir con Javi Juárez en las categorías inferiores del club merengue, y ha asegurado que tienen “una conexión muy buena. Sé que Javi me puede ayudar y yo le puedo ayudar a él”. Así, el montenegrino ha sentenciado que él “está preparado para hacer lo que me pida el entrenador, puedo jugar de 3 y de 4. He venido para jugar y ganar”, ha finalizado.