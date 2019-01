Diego Giustozzi: "El equipo está bien y vamos a conseguir buenos resultados"

Tiempo de lectura: 1



Diego Giustozzi, entrenador de ElPozo Murcia FS, ha comparecido este viernes para analizar el partido del próximo domingo, a las ocho de la tarde, frente a Inter Movistar en tierras madrileñas aunque también se ha referido a lo sucedido en Copa del Rey ante el Barcelona indicando que "el partido del miércoles me dejó muy satisfecho aunque sólo nos faltó superar la eliminatoria. Hicimos muchas cosas buenas para merecer algo más ante un equipo muy difícil como el Barcelona. Yo me quedé tranquilo aunque no contento". Giustozzi ha dejado una frase tras estos primeros meses de competición indicando que "tengo un trabajo mucho más difícil aquí que cuando salimos campeones con Argentina. Trabajando como lo está haciendo este equipo tengo la seguridad que vamos a conquistar un título en esta campaña".

ElPozo Murcia se medirá este domingo a un Inter que ha cambiado mucho desde que jugó la primera vuelta de la competición en el palacio indicando que "a Inter lo estoy viendo muy bien en los últimos meses, tuvieron unas vacacioens de navidad más largas y esto le ha venido muy bien a la plantilla. Han incorporado dos jugadores que le han dado mucha profundidad a la plantilla, están empezando a recuperar lesionados y la verdad es que hace muchos partidos que no pierden y empiezan a ser el equipo de siempre. Por esto siempre he dicho que la segunda vuelta tiene que ser muy buena por la fuerza con la que viene Inter".