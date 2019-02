Diego Giustozzi: "Tenemos que afrontar el partido de Aspil como si fuese una final"

Tiempo de lectura: 2



ElPozo Murcia FS, tras su triunfo ante Inter Movistar y el parón por los partidos de las selecciones, regresa este domingo, a las 13'45, a la competición en el partido que le enfrentará a Aspil Navarra. Diego Giustozzi, técnico del conjunto charcutero, ha comparecido para analizar el compromiso y lo primero era saber cómo está el equipo "la verdad es que estamos bien después de una gran victoria aunque sabíamos que iba a llegar este parón y por suerte los jugadores que han estado en la selección han venido bien que para nosotros era muy importante. Hay un buen ambiente y estamos trabajando bien y estamos preparados para lo que queda de temporada". El técnico argentino, con la excepción de Andresito, tiene a todos sus hombres en buenas condiciones para afrontar el compromiso del domingo.

El encuentro de Tudela llega en la semana previa al enfrentamiento con el FC Barcelona pero Giustozzi confía en que no sea un partido trampa "esperemos que no. Le doy más importancia a la dificultad de lo que es el partido al tener enfrente a un rival como Aspil cuando ya se empiezan a jugar la vida con equipos que se juegan el descenso y otros entrar en los play off. Esta motivación es muy grande y en casa se hacen muy fuertes. Ceo que la dificultad está más en la calidad del rival y en lo que se juega. Va a ser un partido táctico, es un equipo que prepara los partidos y cada partido ajustan algunas cosas. Es un partido difícil en una cancha muy complicada aunque ya hemos estado en pista muy difíciles y tenemos que conseguir que el partido se ponga como nosotros queremos y no caer en la locura de la gente. Será un partido caliente pero la motivación por entrar en los play off no puede ser mayor que la nuestra".

El técnico argentino concluyó diciendo que "tenemos que afrontar el partido como si fuese una final".