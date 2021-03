Se mantienen las mismas medidas con tasas de incidencia bajas

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha dicho este lunes en rueda de prensa tras la reunión del comité covid que se mantienen las medidas aprobadas la semana pasada tras constatar unas tasas de incidencia que son de las mas bajas del país, de 59,4 casos por cien mil habitantes en 14 días y 26,8 en 7 días, si bien advirtió que en algunas comunidades autónomas y especialmente en Francia, Italia y Alemania es ya una realidad el repunte y la cuarta ola.

Los estudiantes universitarios que regresarán en los próximos días a sus domicilios por la Semana Santa se les facilitará un test de antígenos si llaman al teléfono 900121212 desde este miércoles al igual que ocurrió en la pasada Navidad.

Indicó que en las grandes ciudades, es decir, Murcia, Lorca y Cartagena, se están incrementado los casos y de hecho ayer hubo 10, 9 y 3, respectivamente, por lo que pidió a la población que no baje la guardia ni se relaje con las medias conocidas por todos como el uso de mascarilla o lavado de manos, entre otras, así como el riesgo de retroceder en semana Santa.

La Región registró ayer el fallecimiento a causa del coronavirus de una mujer de 64 años, del Área de Salud VII( Murcia Este) en una jornada con 30 nuevos contagios. Actualmente hay 73 personas en planta covid y 43 en UCI, así como 648 en aislamiento.

En concreto, se mantiene el cierre perimetral regional, sigue el toque de queda hasta las 22 horas, las reuniones sociales no serán de mas de 4 personas y en domicilios solo de convivientes, en la hostelería continúa 30% en interior y no mas de 4 no convivientes juntos, se prohíben actos masivos y la fase 1 continúa activa.

Librilla es el único municipio en riesgo extremo pero al disminuir un 50 por ciento sus casos en una población de menos de diez mil habitantes el comité covid ha decidido abrir su perímetro a la movilidad y permitir la hostelería en terraza al 100% e interior al 30%.

Ningún municipio presenta nivel de alerta muy alta, ocho están en medio alto y son Puerto Lumbreras, San Pedro, Los Alcázares, Torre Pacheco, Caravaca, Cieza, Lorca y Lorquí, y 36 están en nivel de alerta baja. Torre Pacheco ha disminuido 20 por ciento el número de casos, si bien ha registrado 39 en una semana y ayer 5.

La vacunación con AstraZeneca volverá este miércoles como se dejó retomando así la campaña con docentes de la Región y hasta el momento hay administradas 199.992 vacunas y 65.105 con segundas dosis. Está previsto que 57 centros de salud administren 17.550 de pfizer, de las que 15.156 serán para segundas dosis de mayores de 80 años, entre otros. Están vacunadas unas 43.000 personas de ese rango de edad y faltarían 26.000.

Se sospecha, afirmó, que el comité interterritorial incluya a la población hasta los 65 años para poder vacunarse con AstraZeneca. De esta vacuna llegarán previsiblemente esta semana 6.800 dosis.

En cuanto a las variantes, la mas extendida es la británica, con 205 casos, pero ya se han dado dos casos de cooperantes procedentes de Tanzania que habrían importando la sudafricana, así como otro brote con 3 personas de una familia, mientras que de la brasileña se ha confirmado un caso que está en estudio y de la que por el momento carecen de información epidemiológica precisa.

Preguntado por las dudas que podría despertar entre la población lo ocurrido con la AstraZeneca a la hora de reiniciar en la Región la vacunación el miércoles, el portavoz covid Jaime Pérez ha asegurado que las vacunas "son el medicamente más seguro que existe" y que nadie puede dudar que tiene que es segura y eficaz.