Consuelo Campoy: "El título europeo era el empujón que necesitaba el fútbol sala femenino"

La molinense Consuelo Campoy, reciente campeona de Europa de fútbol sala, se ha pasado hoy por los micrófonos de la COPE para analizar lo que fue el triunfo del pasado fin de semana en Portugal indicando que "la selección española ha hecho historia no sólo para fútbol sala sino también para el deporte de nuestro país. La verdad es que todavía estamos soñando y hasta que no pasen unos días no vamos a ser conscientes de lo que hemos logrado. Estamos radiantes de felicidad, creo que no es para menos".

Campoy y Maite Mateo llevan un gran año tras la conquista del título de liga y ahora el europeo "la verdad es que ni en los mejores sueños podíamos pensar disfrutar de unos meses como estos, a esto hay que unir que en Semana Santa tenemos el europeo de clubes en San Javier y vamos a pelear por sumar un nuevo título, podemos hacer algo increíble, nosotras no nos ponemos barreras, en ese campeonato de Europa de clubes espero que el público responda y esté con nosotros". La molinense acaba diciendo que "este es el empujón que le faltaba al fútbol sala femenino, necesitábamos tener este trofeo oficial para que se nos mostrará más al público. El deporte femenino está dando muchas alegrías y nos merecemos tener todas estas alegrías y esta repercusión".

Consuelo Campoy y Mayte Mateo, jugadoras del Jimbee Roldán FS, junto a Noelia Montoro, jugadora de UCAM ElPozo, han entrado en la historia del fútbol sala español y del deporte murciano. Ahora las tres ya trabajan con sus equipos para volver a la competición el próximo fin de semana.