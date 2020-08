La Comunidad realizará pruebas serológicas a los docentes y personal de los centros educativos de la Región

La Comunidad facilitará a los docentes y al personal de administración y servicios de los centros educativos la realización de pruebas serológicas en sus centros de salud de referencia, así como la realización de PCR en casos que así lo requieran como, por ejemplo, por contacto directo con positivos o por valoración médica.

Así lo han anunciado los consejeros de Educación y Cultura, Esperanza Moreno, y de Salud, Manuel Villegas, tras la reunión mantenida hoy con los ministros del ramo por vía telemática, en la que también han solicitado al Gobierno central que establezca criterios comunes para llevar a cabo medidas para determinar el cierre/apertura de los centros educativos, “ya que es necesaria una postura común basada en criterios estrictamente sanitarios”, según afirmó Moreno.

“El saber, de manera consensuada, cuándo proceder a adoptar estas decisiones nos aportaría mayor seguridad y tranquilidad”, añadió, a la vez que aseguró que “la Comunidad decidirá el cierre de los centros educativos por zonas geográficas en función del nivel de incidencia acumulada del coronavirus”.

En cuanto al documento presentado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional sobre la vuelta a las aulas, desde el Gobierno regional se ha respaldado. En primer lugar, porque se trata de un documento de carácter técnico y sanitario y, por tanto, se debe atender a lo que ahí se establece, y, en segundo lugar, “porque este documento no recoge ninguna medida que no esté ya contemplada en el protocolo que desde la Consejería de Educación hicimos llegar a los centros a principio de verano”, señaló Moreno.

“Creemos que es más momento de aunar esfuerzos que de hacer críticas, pero debo decir que esto es muestra de que el Ministerio ha llegado tarde. Ha presentado el 27 de agosto unas medidas que en nuestra Comunidad estaban ya adoptadas desde hace varias semanas”, añadió la consejera de Educación.

Por otro lado, Moreno lamentó que el Ministerio no haya recogido en el documento la solicitud de flexibilizar los currículos de las materias y asignaturas. “Toda la comunidad educativa y la sociedad sabe que éste no es un curso normal y no debemos actuar como si lo fuera. La flexibilización de los currículos es una demanda del profesorado y le brindaría la herramienta normativa para ajustar la respuesta educativa a sus alumnos en un contexto como el actual”. En cuanto al absentismo escolar, la Consejería solicitó que el Ministerio adopte un criterio claro a lo largo de este curso.

La Consejería de Educación también ha planteado que en las instrucciones de inicio de curso se va a contemplar permitir que los alumnos que tengan móvil puedan acceder a las aulas con él, en silencio, pero operativo, para poder hacer uso de la aplicación ‘Radar Covid’, “un instrumento de suma utilidad en la lucha contra la extensión de la pandemia y en la protección de la salud de las personas. Es de suma importancia generalizar su uso y esta medida nos ayuda a hacerlo entre la población más joven”, aseguró la titular de Educación.

Por último, destacó que, en breve, se hará llegar un tríptico donde, de manera clara y sencilla, se exponen las medidas que se adoptarán en los centros de la Región. “Somos perfectamente conscientes de la inquietud que genera en las familias y en la sociedad en su conjunto el inminente inicio del curso escolar, y quiero decir que desde el Gobierno regional estamos trabajando para que este inicio se produzca con la máxima seguridad, siguiendo escrupulosamente los criterios de los expertos sanitarios”.

Actuación ante casos Covid-19

En la reunión, el Ministerio de Sanidad también ha presentado la guía de actuación ante posibles casos de Covid-19 en los centros educativos, en cuya elaboración ha participado Salud Pública de la Región de Murcia, también ha contado con el respaldo del Gobierno regional y en breve se hará llegar a los centros educativos.