Antonio Luengo, consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, en COPE Murcia

El Gobierno regional denunció hoy el abandono por parte del Ministerio para la Transición Ecológica del proyecto Colector de Vertido Cero al Mar Menor Norte, "una de las principales actuaciones proyectadas para la recuperación integral del Mar Menor". Así lo manifestó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, tras reunirse con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea.

"No podemos olvidar que hace solo un año, durante la campaña electoral, el presidente Sánchez y cinco de sus ministros vinieron al Mar Menor y prometieron trabajo, inversiones y proyectos para recuperar su mejor estado", consideró Luengo, quien agregó que "el tiempo pasa y la realidad es bien diferente, ya que no sólo no cooperan con el resto de administraciones y afrontan sus competencias en la recuperación del ecosistema, sino que además guardan en el cajón los proyectos que ya se estaban tramitando", explicó Luengo.

El consejero recordó que "la actuación estaba presupuestada en 70 millones de euros y contaba con 55 kilómetros de tuberías, nuevas estaciones de bombeo, una balsa de regulación y un emisario al Mediterráneo", con el objetivo de "captar el flujo de agua superficial procedente del acuífero, a la vez que reducir el nivel freático, y evitar así su entrada al Mar Menor, lo que supone la principal amenaza para la estabilidad del ecosistema tal y como nos dice la comunidad científica".

Según Luengo, "todos celebramos a finales del pasado mes de junio la publicación, por parte de la CHS, en el Boletín Oficial del Estado recogiese de la fase de información pública del proyecto Colector de Vertido Cero al Mar Menor Norte. Sin embargo, ahora el Ministerio nos habla de un plan de rescate verde con el que se pasarán meses de realización de estudios y análisis para, dentro de un año, volver a dejarlo sin efecto".

Cooperación

Ante esta situación, el consejero reiteró la voluntad de cooperar con la Confederación Hidrográfica del Segura, "por lo que la Comunidad mantiene su ofrecimiento para reforzar la colaboración y el trabajo conjunto en favor de la recuperación del Mar Menor".

Por otro lado, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente criticó que "desde el Ministerio se trate de seguir confundiendo a la sociedad, indicando que solo las medidas en origen conllevarán la recuperación del Mar Menor".

Luengo aseguró que "el Gobierno regional ya ha adoptado medidas en origen, hemos legislado para regular las actividades que tienen influencia en el Mar Menor, en la ganadería, la agricultura, el sector náutico, pesquero o urbanístico; llevamos a cabo tareas de inspección y control, a la vez que se sanciona a aquellos que incumplen la Ley y formamos a los profesionales para que la realización de sus actividades sean cada vez más sostenibles", explicó. "Pero, además de actuar en origen, se deben ejecutar los proyectos planteados en el Proyecto de Vertido Cero, fundamentales y necesarios para reducir el aporte de agua dulce y nutrientes al ecosistema".

"Probablemente, el Campo de Cartagena sea el lugar más regulado y controlado de España en cuanto a su actividad agrícola y ganadera, las restricciones son mucho más severas que las de cualquier otro punto del país, a la vez que las sanciones dispuestas en la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor", zanjó el consejero.