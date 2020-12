Adrián Hernández: "Lo importante es seguir creciendo desde la victoria"

Adrián Hernández compareció para analizar el partido del próximo domingo ante un Córdoba que viene de cambiar de entrenador con llegado de Pablo Alfaro. Situación que no es nueva para el entrenador grana quien declara que prefiere recibir a los equipos con el mismo entrenador y después de una victoria, no de una derrota. El cambio de entrenador en el cuadro rival le crea incertidumbre por el hecho de que habrá futbolistas que se veían fuera del equipo y ahora van con un plus de motivación para demostrar su valía y ganarse la permanencia. Aparte, el Córdoba es una de las mejores plantillas de la competición, pero como comentaba el míster: <<nosotros con nuestras armas vamos a intentar que los tres puntos se queden en casa>>.

<<Lo importante para el equipo es ganar, sumar de tres para tener una cierta tranquilidad e ir creciendo>>, palabras de aliento de Adrián ante un encuentro no muy fácil, donde se verá las caras con jugadores ‘top’, de diferentes estilos que pueden interpretar cualquier juego. Son jugadores diferenciales pero los pimentoneros cuentan con efectivos recuperados. Como Curto, que llevaba varias semanas de baja, Rafa Chumbi que tras el fortísimo golpe donde perdió equilibrio y visión decidieron darle descanso, o Alvaro Moreno que se encontraba resentido tras esa lesión muscular. También contaremos con Iván Pérez y Pablo Haro, quienes no están al cien por cien de sus capacidades, pero su determinación se comprobará en el entrenamiento de hoy.

La estrategia de juego va relacionada con la búsqueda del equilibrio. <<Depende mucho del partido, de las circunstancias, del rival, de muchísimas cosas; dentro del partido hay momentos y momentos y hay que saber adaptarse>>, comentaba el técnico sobre su estrategia a seguir, a lo que añadía que hay que saber sufrir, saber hacer daño cuando llevas el peso del partido, saber contraatacar y saber defender. En definitiva, saber definir los momentos claves.

El cuadro de Adrián contará también con el jugador número 12, el público. Una afición que entienda las situaciones, que ayude, que comprenda al equipo y que presione. <<Es muy importante para el club y para la Región que estemos juntos en las malas y en las buenas, este es el momento>>, pensamientos que el entrenador pretende que cale en los murcianistas que vengan el domingo al Estadio. Con ello, argumenta que la afición tiene que comprender la situación del club, que este año no hay cabida para ruidos blancos ni ‘run runes’. Hay que buscar la mejor opción dentro de las capacidades que hay, porque si no, se evoca al error. <<Es el momento de sumar todos, nos estamos jugando la continuidad de mantener este club centenario>>.