La Semana Santa de La Ñora palpita con nuevos talentos y un patrimonio renovado

La Semana Santa de La Ñora se vive con una emoción que parece detener el tiempo. El característico olor a azahar que llega desde la noria anuncia la llegada de los días grandes, un sentimiento colectivo que, como explica el presidente de la cofradía, Juan José Gómez Cano, "se transmite de generación en generación". Es una tradición palpable en las calles, donde los vecinos todavía salen a barrer sus puertas para recibir los cortejos.

Talento joven y relevo generacional

La música procesional ñorera se enriquece este año gracias a la recién fundada Asociación Musical Ñorense, cantera de jóvenes talentos. Entre ellos destacan dos compositores, Daniel Gómez, de solo 16 años, y Antonio Miguel Cano Ruiz, que juntos han creado cinco nuevas piezas para las hermandades. La cofradía ya trabaja para que estas marchas resuenen por las calles de la pedanía durante sus procesiones.

El futuro de la tradición está garantizado gracias a la implicación de los más jóvenes. La procesión infantil, que celebra su tercera edición, se ha convertido en la mejor prueba del relevo generacional. En poco tiempo ha pasado de dos a siete tronos, réplicas de los pasos grandes, para que "todos esos niños que lleven tronos sepan que lo que están llevando podrán seguir llevándolo cuando sean adultos".

Archivo Semana Santa de La Ñora

Un patrimonio en constante evolución

Este año la cofradía presenta importantes novedades en su patrimonio, como el nuevo pendón de la cofradía, una obra artesanal de Miguel García Gil. Además, se ha completado la restauración del Cristo del Silencio, una talla que ha recuperado todo su esplendor gracias al trabajo realizado por Antonio Castaño Liza en los talleres de Guadalupe.

La labor de conservación no se detiene, y ya se trabaja en futuros proyectos en colaboración con el Centro de Restauración de la Comunidad Autónoma. Los próximos objetivos son la restauración de la patrona, la Virgen del Paso, y del patrón, San Pedro, una imagen de gran valor sobre la que se espera poder realizar un estudio para datar su origen con precisión.

Devoción, arte y momentos únicos

Uno de los momentos más sobrecogedores es la procesión del silencio del Jueves Santo. La pedanía se sume en una oscuridad y un respeto absolutos, rotos únicamente por el sonido de un tambor y los cantos de los auroros de Javalí Viejo. Es una atmósfera única que se consigue porque, como explican sus responsables, "el silencio no se impone, se hereda".

El silencio no se impone, se hereda" Juan José Gómez Cano Presidente de la Cofradía Nuestra Señora del Paso

El pregón de este año correrá a cargo de una figura de excepción, el reconocido escultor José Antonio Hernández Navarro. Su elección fue una "grata sorpresa" para la cofradía, que buscaba un perfil artístico capaz de hablar desde la experiencia. El propio pregonero ha adelantado que no llevará un discurso escrito, sino que improvisará a partir de unas pocas ideas.

Ya nos dijo que él no llevaba nada escrito, llevaba cuatro palabras sueltas" Juan José Gómez Cano Presidente de la Cofradía Nuestra Señora delPaso

La carta de presentación visual de la Semana Santa 2026 es el cartel oficial, protagonizado por una fotografía de Kiko Asunción que retrata a la Virgen de la Misericordia. La imagen ha sido elegida por la hermandad del mismo nombre con la intención de transmitir un mensaje de "consuelo, amparo y esperanza", representando el lado más humano de la Pasión.

Para quien visite La Ñora por primera vez, hay dos momentos que resumen la esencia de su Semana Santa. Según Ángel Castaño, uno es la recogida de la titular, Nuestra Señora del Paso, en su ermita, y el otro es el encuentro de gozo en la mañana del Domingo de Resurrección, un instante que congrega a centenares de personas de todas las edades.