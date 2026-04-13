El turismo en Murcia registra cifras históricas durante la Semana Santa y las Fiestas de Primavera

Murcia ha vivido una Semana Santa y unas Fiestas de Primavera de récord en el ámbito turístico. Según el balance ofrecido por el concejal de Turismo, Jesús Pacheco, la ocupación hotelera global ha alcanzado el 74,8%, lo que supone un incremento del 4% respecto a 2025. Además, el precio medio ha subido un 8% hasta los 85 euros, disparando la rentabilidad por habitación un 11% hasta situarse en los 63,5 euros.

Un éxito consolidado por separado

Durante la Semana Santa, los días principales del puente (de miércoles a domingo) registraron un 79,57% de ocupación, con picos que rozaron el lleno técnico, como el 95,97% del Viernes Santo o el 92,12% del Sábado Santo. La rentabilidad en este periodo se incrementó un 10% en comparación con el año anterior.

Por su parte, las Fiestas de Primavera alcanzaron una ocupación media del 81,80% de lunes a sábado. El día del Bando de la Huerta se llegó al 88,56% de ocupación, mientras que el Entierro de la Sardina alcanzó un 94,15%. En ambos casos, se batieron récords de rentabilidad, superando por primera vez los 71 euros en el Bando y los 105 euros en el Entierro.

Hemos llenado en los últimos 10 días Felipe Saldaña Presidente de la Asociación de Hoteles

Uno de los factores clave de este éxito ha sido el comportamiento de las reservas. Felipe Saldaña, presidente de la asociación de hoteles, ha explicado que la tendencia ha cambiado y ahora se concentran a última hora, afirmando que "hemos llenado en los últimos 10 días". Este impulso final, según Saldaña, se ha visto favorecido por los buenos pronósticos del tiempo, que animaron a los visitantes a viajar a Murcia.

Propuestas para seguir creciendo

Pese a los buenos datos, el sector hotelero ya mira al futuro con nuevas propuestas. Saldaña ha apuntado la necesidad de reforzar la oferta turística durante el lunes, martes y miércoles santo con actividades paralelas. Además, ha lanzado una idea para atraer más visitantes: "mover el Bando de la Huerta al lunes santo", aprovechando que es festivo en comunidades autónomas vecinas y así prolongar la estancia de los turistas de Semana Santa.

Tradición y relevo generacional

La incorporación de la gente joven es magnífica José Ignacio Sánchez Presidente del Cabildo Superior de Cofradías

Desde el punto de vista de las tradiciones, el balance también es muy positivo. El presidente del Cabildo de Cofradías, José Ignacio Sánchez, ha destacado el visible relevo generacional en la Semana Santa. "La incorporación de la gente joven es magnífica", ha señalado, afirmando que este año ha percibido más gente que nunca en las calles y un mayor interés de los visitantes.

Este auge también se refleja en otros actos. El presidente de las Peñas Huertanas, Juan García Serrano, ha indicado que la ofrenda de flores y el Bando de la Huerta infantil del Lunes de Pascua ganan participación cada año. Del mismo modo, el presidente de la Agrupación Sardinera, Pablo Ruiz Palacios, ha confirmado que el desfile del Entierro de la Sardina infantil del miércoles "se ha consolidado como uno de los más importantes".

Finalmente, el balance ha destacado el éxito de nuevas iniciativas como los conciertos del programa Primavera Río. Esta actividad ha congregado a más de 20.000 personas en el entorno del río Segura, consolidándose como una de las grandes novedades de las fiestas de este año.