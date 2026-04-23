Un trabajador, herido grave al caer desde cinco metros de altura en Alhama de Murcia
El hombre, de 32 años, se ha precipitado mientras trabajaba en una empresa del polígono industrial Las Salinas y ha sido trasladado al hospital
Murcia - Publicado el
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Un trabajador de 32 años ha resultado herido de gravedad este martes tras caer desde una altura de unos cinco metros en Alhama de Murcia. El accidente ha ocurrido mientras se encontraba en las instalaciones de una empresa del polígono industrial «Las Salinas», según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.
El teléfono 1-1-2 ha recibido el aviso a las 8:40 horas a través de una llamada de la Policía Local de Alhama de Murcia, que informaba del siniestro. Inmediatamente, se ha movilizado una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.
Tras ser estabilizado en el lugar por los sanitarios, el operario ha sido trasladado en la UME al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia. El incidente también ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia para que investigue las causas del suceso.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
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