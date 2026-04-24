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El sistema de reclamaciones y quejas 'QReclama' que elimina el papel del proceso llega a la Región de Murcia

Este sistema completamente gratuito y voluntario es adoptado en la Región como medida de digitalización de la hostelería

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón y Bartolomé Vera, presidente de la patronal hostelera HoyTú.

Carlos Alonso

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón y Bartolomé Vera, presidente de la patronal hostelera HoyTú.

Carlos Alonso

Murcia - Publicado el

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La Región de Murcia ha presentado 'QReclama', una nueva plataforma digital que permite a los ciudadanos poner reclamaciones de consumo de forma rápida y sencilla a través del escaneo de un símbolo QR desde su propio teléfono móvil. Este sistema busca modernizar y agilizar un proceso que tradicionalmente se hacía en papel.

La herramienta permite a los usuarios iniciar el trámite de la queja o reclamación en cuestión de segundos, sin necesidad de descargar aplicaciones ni disponer de certificados digitales. Su uso es gratuito y voluntario tanto para consumidores como para empresas.

'QReclama' supone un avance significativo en la relación entre consumidores y establecimientos, eliminando las barreras tradicionales asociadas a las hojas de reclamaciones físicas y añadiendo inmediatez a estas situaciones”

Bartolomé Vera

Presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo

El anuncio de la herramienta se realizó en el Restaurante El Churra, uno de los locales que ya ha adoptado 'QReclama'. Desde la consejería de Empresa, Empleo y Economía Social han asegurado que esta iniciativa supone un avance en la digitalización de los servicios públicos relacionados con el consumo.

ELIMINAR BARRERAS

Uno de los principales objetivos de 'QReclama' es eliminar barreras burocráticas, facilitando que los ciudadanos ejerzan sus derechos de forma más accesible y ágil. La plataforma pretende simplificar los trámites y reducir el uso de papel. Bartolomé Vera, Presidente de la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo, explicaba que gestionar las hojas de reclamaciones es un "engorro", tanto para los trabajadores como para el consumidor.

Adoptando este sistema, la Región de Murcia se convierte así en la cuarta comunidad autónoma en adoptar esta medida. Lo que la sitúa al frente de la modernización digital, reforzando la protección de los derechos del consumidor.

Además de beneficiar a los consumidores, la herramienta también ofrece ventajas a las empresas, ya que les permite gestionar incidencias de manera más eficiente, mejorar la atención al cliente y reforzar la transparencia en sus relaciones.

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