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Salud blinda Murcia para el Bando de la Huerta con un macrodispositivo de emergencias

Las autoridades sanitarias piden prudencia y colaboración ciudadana para disfrutar de la fiesta y evitar los excesos que marcaron la jornada del año pasado

Centro coordinador de emergencias

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Centro coordinador de emergencias

Redacción COPE Murcia

Murcia - Publicado el

2 min lectura

La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región de Murcia ha organizado un dispositivo especial de refuerzo de recursos para garantizar una correcta asistencia sanitaria este martes durante el Bando de la Huerta. El objetivo principal de este operativo es poder prestar una atención inmediata y eficaz ante cualquier suceso que tenga lugar durante la jornada festiva.

Desde la Consejería de Salud se ha hecho un llamamiento a la prudencia para disfrutar de la fiesta sin excesos y se solicita la cooperación de los ciudadanos para facilitar el trabajo de los sanitarios. La mayoría de las atenciones durante este día se deben a intoxicaciones etílicas, heridas, síncopes y traumatismos.

Un hospital de campaña en el Malecón

Los servicios de urgencias se reforzarán con un hospital de campaña en el Jardín del Malecón y un puesto sanitario en el patio de la Merced. Estas instalaciones, atendidas por personal médico, de enfermería y técnicos, buscan descongestionar las urgencias de los hospitales de la capital.

El dispositivo también contará con dos Unidades Medicalizadas de Emergencias (UME) y un vehículo de intervención rápida (VIR) preparado para llegar a lugares de difícil acceso y prestar asistencia sanitaria in situ.

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Bando de la Huerta

Refuerzo en el Centro Coordinador

El Centro Coordinador de Urgencias también se refuerza con un médico coordinador, un enfermero y un técnico en emergencias. Se ha designado a un enfermero coordinador en exclusiva para el evento, quien gestionará todas las incidencias relacionadas con la festividad.

Este operativo extraordinario cuenta además con la colaboración de personal de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, así como de voluntarios de la Asamblea Local de Cruz Roja y de Protección Civil de Murcia, que trabajarán coordinados con los profesionales del Servicio Murciano de Salud.

Las cifras de 2025

El pasado año, el dispositivo especial del Bando de la Huerta atendió a 368 personas. De estas, 198 fueron por intoxicaciones etílicas y 41 necesitaron ser trasladadas a hospitales, siendo la zona de La Fica la que registró una mayor actividad.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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