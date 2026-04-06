El tiempo respeta el Bando de la Huerta en Murcia con 27 grados pero la AEMET pone el foco en el fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado la previsión para el Bando de la Huerta de este martes, 7 de abril. Según ha explicado Carlos Santos, de la AEMET, “no se esperan precipitaciones”, por lo que la jornada grande de las Fiestas de Primavera de Murcia se podrá celebrar sin incidentes meteorológicos.

Se espera un aumento de la nubosidad de tipo medio y alto, pero sin riesgo de lluvia. Las temperaturas se mantendrán similares a las del lunes, con una máxima prevista de 27 grados en la ciudad de Murcia, 21 en Cartagena y 25 en Lorca y Yecla. El único factor a tener en cuenta será el viento de levante, que podría registrar alguna racha algo más intensa en el litoral.

El fin de semana se presenta con un horizonte no tan optimista" Carlos Santos AEMET

Incertidumbre para el Entierro de la Sardina

Sin embargo, la previsión para el próximo fin de semana no es tan favorable. Una borrasca fría situada en el oeste peninsular se irá desplazando hacia el Golfo de Cádiz, lo que podría afectar al sudeste de la península. Como ha señalado el experto, “el fin de semana se presenta con un horizonte no tan optimista”.

Con esta situación, la probabilidad de precipitaciones aumenta a partir del viernes, pero especialmente de cara al sábado y el domingo, coincidiendo con el Entierro de la Sardina. No obstante, desde la AEMET señalan que, al ser una previsión a largo plazo, todavía existe incertidumbre sobre la evolución final de la borrasca.