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La Región de Murcia vive una Semana Santa de récord con cifras de ocupación históricas

Los datos de ocupación hotelera durante los días festivos igualan e incluso superan los registros de 2025, con Lorca alcanzando el 100% de ocupación

Ocupación histórica por el turismo en Semana Santa en la RegiónLa Región de Murcia se prepara para vivir una Semana Santa con cifras históricas "de récord" en materia de ocupación turística, según las previsiones de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes y los datos de reservas facilitados por las asociaciones profesionales del sector.POLITICA ESPAÑA EUROPA MURCIA SOCIEDADAYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Europa Press

Ocupación histórica por el turismo en Semana Santa en la Región

Paula Pasqual de Riquelme

Murcia - Publicado el

1 min lectura1:00 min escucha

La Región de Murcia ha vivido una Semana Santa de récord, igualando e incluso mejorando las cifras históricas que se registraron en 2025. Según los datos recogidos por el Instituto de Turismo de la Región y facilitados por los propios establecimientos hoteleros, se confirma que la Semana Santa es uno de los acontecimientos culturales y turísticos de mayor atractivo de la comunidad.

Lleno en Lorca y alta ocupación en la costa

Durante los días clave de la festividad, la ciudad de Murcia ha alcanzado un 92% de ocupación, manteniendo la cifra del año pasado. En Cartagena, esa ocupación ha llegado al 94%, lo que supone un incremento de un punto sobre 2025, mientras que la ciudad de Lorca ha alcanzado el 100% de ocupación.

En cuanto a los hoteles de la Costa Cálida, destaca el 90% de ocupación en el Mar Menor, con una subida de cinco puntos porcentuales. Igualmente, es destacable la ocupación del 97% registrada por los balnearios de Archena y Fortuna.

Estos datos, que se suman a los positivos registros de turismo internacional y gasto por turista, refuerzan la efectividad de las políticas de promoción turística que está llevando a cabo el gobierno regional.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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