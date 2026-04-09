La Región de Murcia vive una Semana Santa de récord con cifras de ocupación históricas

La Región de Murcia ha vivido una Semana Santa de récord, igualando e incluso mejorando las cifras históricas que se registraron en 2025. Según los datos recogidos por el Instituto de Turismo de la Región y facilitados por los propios establecimientos hoteleros, se confirma que la Semana Santa es uno de los acontecimientos culturales y turísticos de mayor atractivo de la comunidad.

Lleno en Lorca y alta ocupación en la costa

Durante los días clave de la festividad, la ciudad de Murcia ha alcanzado un 92% de ocupación, manteniendo la cifra del año pasado. En Cartagena, esa ocupación ha llegado al 94%, lo que supone un incremento de un punto sobre 2025, mientras que la ciudad de Lorca ha alcanzado el 100% de ocupación.

En cuanto a los hoteles de la Costa Cálida, destaca el 90% de ocupación en el Mar Menor, con una subida de cinco puntos porcentuales. Igualmente, es destacable la ocupación del 97% registrada por los balnearios de Archena y Fortuna.

Estos datos, que se suman a los positivos registros de turismo internacional y gasto por turista, refuerzan la efectividad de las políticas de promoción turística que está llevando a cabo el gobierno regional.