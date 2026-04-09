La Región de Murcia Film Commission: Punto de encuentro para profesionales del sector audiovisual internacional

La Región de Murcia Film Commission ofrece un amplio catálogo de localizaciones para atraer rodajes en Focus London, el mercado de referencia y punto de encuentro de profesionales del sector audiovisual internacional, donde los asistentes pueden reunirse con creadores de contenido y facilitadores de más de un centenar de países.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián ha señalado en Cope Murcia que la región da un paso más en la estrategia de desarrollo de la Región de Murcia Film Commission con la oferta de diferentes localizaciones para futuros rodajes de importantes producciones audiovisuales. Además, ya es la tercera vez que la región participa, centrándose en localizaciones y productoras anglosajonas.

Este tipo de iniciativas no solo acercan el mundo del cine y la televisión a la ciudadanía, sino que también refuerzan el papel de Murcia como escenario cada vez más habitual para producciones audiovisuales. El calendario sitúa a la ciudad de Murcia como uno de los puntos clave para una nueva serie y con la puesta en marcha de un casting de figuración que hará parada en la Región durante casi un mes, del 20 de abril al 14 de mayo.