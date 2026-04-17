Red Eléctrica acelera las obras de Ronda Sur y las terminará el 30 de mayo

El Ayuntamiento de Murcia ha exigido a Red Eléctrica la adopción de medidas extraordinarias para paliar las afecciones de las obras en la zona sur de la ciudad. En respuesta, la empresa estatal ha presentado un plan de aceleración que permitirá adelantar el fin de los trabajos en Ronda Sur al 30 de mayo, un mes y medio antes de lo previsto, que era a finales de julio.

Estamos ganando un mes y medio de plazo de ejecución de obra" Rebeca Pérez Vicealcaldesa de Murcia

Ampliación de turnos para acelerar

Para lograr esta reducción en el calendario, la compañía se ha comprometido a intensificar los trabajos mediante la ampliación de los turnos, que incluirán los fines de semana y también horarios nocturnos. Estos últimos se realizarán siempre que no interfieran con el descanso de los vecinos, ejecutando tareas que no generen un incremento del ruido.

Liberación progresiva de carriles

Como medida inmediata para aliviar la congestión, especialmente en la autovía MU-33, Red Eléctrica liberará 200 metros de acceso hacia la autovía antes del próximo miércoles. Posteriormente, el 24 de abril, se liberarán otros 200 metros adicionales, sumando un total de 400 metros hasta el Camino de la Fuensanta para mejorar la fluidez del tráfico.

Les hemos exigido un refuerzo de la señalización" Rebeca Pérez Vicealcaldesa de Murcia

Mejoras en señalización y comunicación

Además de la aceleración de los trabajos, el consistorio ha demandado a la empresa un refuerzo de la señalización en la zona de las obras, al considerarla escasa. Según el ayuntamiento, "es fundamental porque muchos ciudadanos necesitan tener esa información a diario muy actualizada para poder tomar decisiones" y planificar rutas alternativas.

Junto a esto, se ha solicitado un refuerzo comunicativo que se materializará a partir de la próxima semana, cuando Red Eléctrica informará sobre el avance de las obras a través de diferentes medios. El Ayuntamiento también ha destacado que seguirá solicitando la colaboración institucional a la Delegación de Gobierno para mejorar la movilidad en la zona.