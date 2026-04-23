La primera Feria de las librerías llena la plaza del Teatro Romea de libros, cultura y lectores

En una fecha tan señalada como el Día Internacional del Libro, las librerías de Murcia no se han querido quedar atrás y han salido a la calle a ofrecer cultura en la plaza del Teatro Romea. Las siete librerías participantes han sido: Librería Educania, El Faro de Lola, Barqueros, Ramón Jiménez, Castillo de Libros, Libros Traperos y Librería Círculo. Con iniciativas para los lectores, como descuentos en las compras, firmas de autores, marcapáginas o claveles rojos para celebrar este 23 de abril.

Esta iniciativa queda enmarcada en "Murcia de Cuento", un evento que ha tenido lugar los últimos siete días celebrando la cultura por todas nuestras calles, con el objetivo de visibilizar y acercar la cultura, el arte, la creatividad y el talento. La mayoría de las actividades dedicadas especialmente a que los más pequeños se interesen por la cultura.

00:00 Volumen Descargar Carlos Alonso Nos asomamos al Día del Libro en la ciudad de Murcia

Esta jornada es el colofón final una semana de actividades centradas alrededor de la literatura. Desde la concejalía de turismo de Murcia han alabado la recepción de esta iniciativa, presentándolo como un ejemplo de colaboración para impulsar proyectos que contribuyen al bienestar social y a la dinamización de la ciudad.

queremos visibilizar y acercar la cultura, el arte, la creatividad y el talento a través de la lectura a toda la sociedad murciana, pero también en específico a los menores más vulnerables y que tienen esas dificultades de acceso a un ocio alternativo saludable" Jesús Pacheco Concejal de Turismo de Murcia

Desde primera hora de la mañana hasta última de la tarde la plaza del Teatro Romea se ha llenado de ávidos lectores en busca de su futura próxima lectura. La inmensa mayoría agradecen este tipo de eventos que acercan la cultura a la ciudadanía.

Algunos de los visitantes se han atrevido a recomendar obras a los oyentes de COPE, entre esas recomendaciones encontramos la moderna El Verano que mi Madre tuvo los Ojos Verdes, clásicos como Frankenstein o Don Quijote de la Mancha o la premiada La península de las casas vacías. Un libro para cada paladar.