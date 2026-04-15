El pasado andalusí de Murcia, al descubierto: hallan un dromedario en el Yacimiento de San Esteban

El Yacimiento Arqueológico de San Esteban de Murcia ha comenzado a revelar su enorme valor histórico tras el primer mes de trabajos. Los arqueólogos han documentado el primer resto de dromedario hallado en la ciudad, un descubrimiento excepcional que confirma la relevancia del enclave del antiguo arrabal andalusí de la Arrixaca.

En concreto, se han identificado tres restos óseos en uno de los sondeos: una falange proximal completa y dos falanges mediales, pertenecientes a un único individuo. Este hallazgo es de una extrema rareza en la arqueología peninsular de época islámica, elevando a 17 los elementos de dromedario documentados hasta la fecha en el sur de la península.

Avances para la futura plaza

Estos descubrimientos se producen durante los trabajos de preparación para la futura plaza que cubrirá el yacimiento. Ya se han excavado 13 de los más de 70 sondeos previstos, conocidos como 'sombreros', en los puntos donde se anclarán los pilares de la estructura.

Cada uno de estos sondeos mide dos por dos metros y su función es asegurar la recuperación de cualquier resto arqueológico antes de la cimentación. La plaza quedará suspendida a cuatro o cinco metros sobre el yacimiento, sostenida por pilotes de medio metro de circunferencia que permitirán recorrer el espacio expositivo inferior.

Un arrabal lleno de vida

Además de la fauna, los trabajos han permitido documentar la complejidad arquitectónica del arrabal. Se han registrado patios, estancias interiores y sofisticados sistemas de desagüe y saneamiento, que dan muestra de la vida cotidiana en el antiguo barrio.

El proyecto final compatibilizará la conservación del yacimiento con la creación de una gran plaza en superficie y un centro de interpretación subterráneo. Este espacio permitirá a los visitantes recorrer más de 60 edificaciones y 105 elementos arqueológicos de gran valor patrimonial.