Los pacientes de fibrosis quística exigen un tratamiento para el 30% olvidado

Este cuarto miércoles de abril se conmemora el Día Nacional de la Fibrosis Quística, una jornada para dar a conocer la patología y las necesidades de los pacientes. En la Región de Murcia, donde hay aproximadamente 200 pacientes, la asociación ha levantado la voz para reclamar soluciones. Su presidente, Xavier Caballero, ha explicado que el objetivo es "dar a conocer a la población en general qué es nuestra patología, cuáles son nuestras necesidades, y de qué forma podemos abordarlas para poder tener una calidad de vida".

La fibrosis quística es una enfermedad genética crónica que afecta principalmente a los sistemas respiratorio y digestivo. Las secreciones y el moco se vuelven más espesos, lo que provoca infecciones recurrentes y un deterioro progresivo de los tejidos. El propio Xavier Caballero, que también padece la enfermedad, es un ejemplo de sus consecuencias más graves: "Estoy trasplantado de ambos pulmones a consecuencia de la degeneración que existe por la patología".

El 30% de los pacientes, sin tratamiento

La principal reivindicación de la asociación se centra en el acceso a los tratamientos innovadores que han surgido en la última década. Aunque estos fármacos, conocidos como moduladores de la proteína CFTR, han cambiado la vida del 70% de los pacientes, el 30% restante sigue sin una alternativa terapéutica. "No nos es suficiente que el 70% de la población con fibrosis quística, tanto en la región de Murcia como a nivel estatal, tenga un tratamiento exclusivo, porque el 30% restante, de momento, no lo tiene", ha lamentado Caballero.

No es suficiente que el 70% de la población con fibrosis quística tenga un tratamiento exclusivo" Xavier Caballero Presidente de la Asociación de Fibrosis Quística de la Región de Murcia

El motivo de esta exclusión radica en la complejidad de la enfermedad, que cuenta con más de 2.000 mutaciones genéticas diferentes. Esta diversidad hace que sea muy difícil encontrar "algún tipo de fármaco de última generación que pueda paliar estos síntomas". Caballero ha subrayado que, aunque queda un porcentaje de población "muy significativo" sin acceso a fármacos, se está cerca de ampliar los tratamientos existentes para una gran parte del 70% que ya los recibe.

Una nueva esperanza de vida

Estos medicamentos no son una cura, pero sí previenen el deterioro y mejoran la calidad de vida de forma radical. Según el presidente de la asociación, hay "casos de personas que han iniciado tratamiento y ha cambiado totalmente su esperanza de vida y su percepción".

Tendrán una esperanza de vida similar a la población general" Xavier Caballero Presidente de la Asociación de Fibrosis Quística de la Región de Murcia

El impacto es especialmente notorio en los pacientes más jóvenes. Los manuales médicos ya apuntan una hipótesis esperanzadora: "Las personas con fibrosis quística tratadas con medicamentos de última generación, sobre todo los más pequeñitos, los recién nacidos ahora, que no hayan tenido un deterioro previo antes de tomar el fármaco, tendrán una esperanza de vida similar a la población general".