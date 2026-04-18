El nuevo Centro Regional de Enfermedades Raras refuerza la infraestructura de la Arrixaca

Este centro ocupa un complejo de dos plantas en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia. El objetivo es ofrecer un seguimiento a todas aquellas personas de la Región que sufran una o más enfermedades raras. Aproximadamente el 5.1% de la población de la Región sufre una de estas patologías.

Con una inversión de 700.000 euros provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, impulsado por la Unión Europea con fondos Next Generation, el centro está diseñado para coordinar el trabajo de un equipo de especialidades muy diferentes y facilitarlo al máximo. Este trabajo colaborativo es necesario debido a las particulares sintomatologías que provocan estas enfermedades.

“Cuando hablamos de enfermedades raras, hablamos de realidades muy distintas, de síntomas diversos, de diagnósticos complejos que requieren tiempo, precisión y una atención altamente especializada" Fernando López Miras Presidente de la Región de Murcia

Entre las novedades del centro encontramos dos salas de asesoramiento genético, una sala de atención para pacientes y una sala de telemedicina. herramientas especializadas en el seguimiento y tratamiento en procesos de larga evolución y a distancia.

Diagnósticos ágiles y precisos

Las enfermedades raras suelen afectar a los pacientes con diferentes sintomatologías antes de lograr siquiera un diagnóstico definitivo. Con este nuevo modelo organizativo y tecnológico se busca reducir de manera notable el tiempo de detección de la enfermedad poco frecuente, mejorar la coordinación asistencial y garantizar una atención más continua, segura y personalizada

Toda la información generada a través de las herramientas del Centro Regional de Enfermedades Raras será accesible a través de sistemas del propio centro, ordenadores o incluso dispositivos móviles de manera que los profesionales del centro tendrán la información a su disposición en tiempo real.

Adicionalmente, La Región cuenta con un Plan Integral de Enfermedades Raras (PIER). Este documento ofrece 10 líneas estratégicas sobre Epidemiología Recursos Terapéuticos, Servicios Sociales, Investigación, Prevención, Información o Educación. Facilitando los procesos de diagnóstico y seguimiento.