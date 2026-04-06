Murcia se vuelca con el Moño Solidario: largas colas para peinarse por una buena causa

La Plaza del Romea de Murcia se ha convertido en el epicentro de la solidaridad este lunes con una nueva edición del Moño Solidario. Cientos de personas, en su mayoría mujeres jóvenes, guardan largas colas desde primera hora para conseguir el tradicional peinado de huertana a cambio de un donativo de 10 euros destinado íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Un éxito arrollador

El evento, que comenzó el domingo y continúa hasta las 14:00 horas de este lunes, ha superado todas las expectativas. Encarna Vidal, miembro de la AECC, ha expresado su sorpresa ante la afluencia: "No sabemos si vamos a poder abarcar tanta gente que hay esperando". El equipo, formado por unas 20 peluqueras voluntarias, trabaja sin descanso para realizar el moño de picaporte, aunque el tiempo es limitado, ya que ellas también deben participar en la ofrenda floral de la tarde.

No sabemos si vamos a poder abarcar tanta gente que hay esperando" Encarna Vidal Asociación Española contra el Cáncer en Murcia

00:00 Volumen Cerrar V.C. G Murcia se vuelca con el Moño Solidario

La respuesta solidaria ya se hizo notar en la jornada del domingo, cuando se recaudaron 1000 euros en apenas cuatro horas. El dinero obtenido, según explica Vidal, se destina a "proyectos de investigación, para psicólogos, para todo lo que conlleva la asociación". Esta iniciativa, que cumple su quinto año, fue una idea original de la Peña San Isidro, la Panocha, y es posible gracias a que empresas colaboradoras donan todo el material necesario, desde la gomina hasta las horquillas.

Tradición y ambiente festivo

Desde la organización animan a más gente a sumarse en el futuro, recordando que la Peña San Isidro, la Panocha, organiza cursos gratuitos para aprender a hacer el moño. El objetivo es preservar la tradición, porque "no queremos que la gente vaya mal peinada" el día del Bando. El concejal Pepe Guillén también ha visitado la iniciativa, destacando que es una "acción tan bonita" que se suma al ambiente festivo que ya vive la ciudad.

No queremos que la gente vaya mal peinada" Encarna Vidal AECC Murcia

Guillén ha recordado que Murcia ya "está para salir a la calle" con la instalación de 35 jardines de primavera y ha mencionado otras acciones benéficas como el clavel solidario de Astrapace. Todo está preparado para recibir a miles de visitantes durante las Fiestas de Primavera, especialmente para el día grande del Bando de la Huerta, que contará con una agradable temperatura de 27 grados de máxima.