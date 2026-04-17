Murcia se prepara para la peregrinación histórica de la Virgen de la Fuensanta

El próximo lunes, 20 de abril, arranca la primera fase de la peregrinación extraordinaria de la Virgen de la Fuensanta con motivo del centenario de su coronación. El Ayuntamiento de Murcia, en colaboración con el Cabildo, ha trabajado durante meses para garantizar que el recorrido se desarrolle con plena normalidad, volcando a todos los servicios municipales a través de las Juntas Municipales para organizar la que definen como una peregrinación histórica.

Un recorrido histórico por 56 pedanías

Esta primera etapa del recorrido se extenderá hasta el próximo 14 de junio y discurrirá por un total de 56 pedanías del municipio. Desde el consistorio se ha destacado la implicación de la sociedad civil, incluyendo entidades, asociaciones y parroquias, para "una celebración que sin duda va a ser histórica y que cuenta con el apoyo de todo este ayuntamiento".

El itinerario ha sido diseñado para tocar el corazón de la identidad murciana: su Huerta. Entre las paradas más esperadas destacan enclaves de gran arraigo como la ermita de San Roque en El Esparragal, la de la Virgen de la Huerta en Los Ramos o la de San Juan en Guadalupe.

Además de los templos, la Virgen de la Fuensanta visitará centros de vida comunitaria y espiritual de gran relevancia, como el Monasterio de Los Jerónimos y el Seminario Redemptoris Mater. También habrá momentos para el reconocimiento social y militar, con paradas en la sede de la Brigada Paracaidista en Javalí Nuevo y encuentros con comunidades religiosas dedicadas al cuidado de los más vulnerables, como las Hermanitas de los Pobres.

Tres fases para una misión evangelizadora

La organización ha estructurado esta efeméride en tres grandes bloques de carácter evangelizador para asegurar que ninguna realidad social quede fuera del centenario:

Primera fase (2026):

El recorrido actual por las pedanías y municipios cercanos.

Segunda fase (octubre 2026):

Tercera fase (febrero-marzo 2027):

Una celebración que sin duda va a ser histórica" Rebeca Pérez Vicealcaldesa de Murcia

Paradas en enclaves singulares

Un enfoque social y regional que llevará la imagen a hospitales, centros penitenciarios y diversos municipios de la Región de Murcia.El desembarco en la ciudad de Murcia, donde la Patrona visitará universidades, centros de salud, comisarías de Policía Local y parques de bomberos, integrándose en el día a día de los servicios públicos.

El itinerario de la patrona incluye paradas en espacios muy singulares y simbólicos del municipio. Entre ellos se encuentran la Ermita de la Huerta, el Monasterio de los Jerónimos y la Brigada Paracaidista de Javalí Nuevo, acercando la imagen a diferentes realidades sociales y del territorio.

Un Año Jubilar bajo el manto de la Patrona

Para dar un marco espiritual a estos eventos, el obispo de la Diócesis de Cartagena ha concedido un Año Jubilar que se desarrollará entre el 19 de abril de 2026 y el 11 de abril de 2027. Bajo el lema ‘Reina de nuestras almas’, el calendario litúrgico estará repleto de hitos, comenzando con la Eucaristía de apertura en la Catedral y continuando con las novenas de septiembre y la festividad oficial el 13 de septiembre de 2026.

El clímax: 11 de abril de 2027

El momento cumbre llegará en 2027. El 11 de abril, fecha exacta del centenario, Murcia vivirá una jornada para el recuerdo. Tras una Eucaristía jubilar en la Catedral, se llevará a cabo un gran acto institucional en la plaza Martínez Tornel y el Puente de los Peligros, símbolos de la unión de la ciudad con su río y su Patrona.

Tras una solemne procesión por el casco histórico, la Virgen permanecerá en el presbiterio catedralicio durante una semana de acción de gracias. El broche de oro final se pondrá el 18 de abril con la romería de regreso al Santuario, cerrando así un ciclo histórico que el Ayuntamiento define como una oportunidad única para proyectar a Murcia como un referente de cultura, espiritualidad y unión ciudadana.